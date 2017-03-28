Назаров встретился с главой Черлакского района Сокуренко, выбранным по новой системе

Губернатор Виктор Назаров провел сегодня встречу с новым главой Черлакского района Евгением Сокуренко.

Напомним, он стал главой района 22 марта 2017 года в ходе непрямых досрочных выборов, сменив на посту Евгения Арефьева, отправленного в отставку после возбуждения уголовного дела. До момента голосования Сокуренко исполнял обязанности руководителя.

На базе Черлакского района была опробована новая система непрямых выборов глав муниципальных районов, когда отбор кандидатов производит специальная комиссия, половина членов которой назначается главой региона, а главу из предложенных кандидатов выбирают депутаты районного Совета.

Глава омского региона поздравил Сокуренко с вступлением в должность и выразил надежду, что он оправдает доверие депутатов и вручил ему служебное удостоверение.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Черлакский район имеет хороший потенциал. Есть рост по налогам, развивается молочное производство, но есть и проблемные вопросы, которые нужно решать, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство с упорядочением тарифов для населения, создание условий для развития медицины, культуры. Для экономки района важное значение имеет животноводство.

При этом губернатор поинтересовался планами нового главы и спросил. с чего он намерен начать работу в новой должности. Сокуренко отметил, что в приоритете сельское хозяйство. Кроме того, он намерен приложить усилия для объединения всего имеющегося на территории потенциала.

Евгений Сокуренко, глава Черлакского района:

— На следующей неделе приглашу собраться наших сельхозпроизводителей. Черлакский район — сельскохозяйственная территория, и результаты моей работы будут зависеть от того, как сложатся взаимоотношения с представителями этой отрасли. Главная задача — консолидировать общество, не допускать конфронтации.

Сокуренко отметил, что у него есть поддержка депутатского корпуса, позволяющего выстроить конструктивные отношения, а губернатор Назаров посоветовал больше внимания уделять строительству жилья.