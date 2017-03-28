Казахстан и ЕС договариваются об упрощении торговли
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстан и Европейский союз договариваются об упрощении взаимной торговли. Сегодня в Астане проходит 16-ое заседание Комитета по сотрудничеству
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстан и Европейский союз договариваются об упрощении взаимной торговли. Сегодня в Астане проходит 16-ое заседание Комитета по сотрудничеству
«Это заседание охватывает очень широкий круг вопросов — от взаимодействия в политической, экономической сферах, торговле, сфере безопасности в регионе, в энергетике, транспорте, транзите, образовании. Как известно, соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС охватывает 29 сфер», — рассказал в кулуарах журналистам заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
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«У ЕС нет такого рода соглашения с другой страной бывшего Советского Союза. Казахстан верит в укрепление и дальнейшее развитие ЕС. Буквально на днях отмечалась 60-ая годовщина подписания Римских договоров, положивших начало интеграции на европейском континенте. Мы считаем совершенно не случайно, что в 2012 году ЕС получил Нобелевскую премию мира за вклад в укрепление мира и безопасности на европейском континенте и поддержание мира на этом пространстве. Мы верим, что европейский проект будет продолжаться», — отметил Роман Василенко.
«Нам бы хотелось отдать должное роли Казахстана в продвижении мира и той основополагающей роли развития стабильности в регионе. Отношения между Казахстаном и ЕС очень хорошие и будут только укрепляться в дальнейшем», — заверил директор департамента Европейской службы внешних связей Люк Девин.
Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном было подписано 21 декабря 2015 в Астане. С 1 мая 2016 года началось временное применение основных статей соглашения.