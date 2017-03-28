Казахстан и ЕС договариваются об упрощении торговли

«Это заседание охватывает очень широкий круг вопросов — от взаимодействия в политической, экономической сферах, торговле, сфере безопасности в регионе, в энергетике, транспорте, транзите, образовании. Как известно, соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС охватывает 29 сфер», — рассказал в кулуарах журналистам заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

В пресс-релизе представительства ЕС в РК уточняется, что комитет по торговле обсудил текущее состояние реализации главы соглашения о торговле. В частности, это транзит товаров из ЕС в Казахстан, санитарные и фитосанитарные вопросы, права интеллектуальной собственности и последние тенденции в инвестиционном климате. Подкомитет по таможенным вопросам инициировал диалог о таможенном сотрудничестве, в частности, в области упрощения процедур торговли, взаимной административной помощи и борьбы с мошенничеством. ЕС является крупнейшим торгово-экономическим партнером и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, на долю которого приходится 50% товарооборота Казахстана и более 50% прямых иностранных инвестиций, приходящих в казахстанскую экономику. При этом львиная доля товарооборота приходится на нефть и нефтепродукты, экспортируемые Казахстаном в страны ЕС.

«У ЕС нет такого рода соглашения с другой страной бывшего Советского Союза. Казахстан верит в укрепление и дальнейшее развитие ЕС. Буквально на днях отмечалась 60-ая годовщина подписания Римских договоров, положивших начало интеграции на европейском континенте. Мы считаем совершенно не случайно, что в 2012 году ЕС получил Нобелевскую премию мира за вклад в укрепление мира и безопасности на европейском континенте и поддержание мира на этом пространстве. Мы верим, что европейский проект будет продолжаться», — отметил Роман Василенко.

«Нам бы хотелось отдать должное роли Казахстана в продвижении мира и той основополагающей роли развития стабильности в регионе. Отношения между Казахстаном и ЕС очень хорошие и будут только укрепляться в дальнейшем», — заверил директор департамента Европейской службы внешних связей Люк Девин.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном было подписано 21 декабря 2015 в Астане. С 1 мая 2016 года началось временное применение основных статей соглашения.