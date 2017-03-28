Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Мне не грустно, я просто болею: история жизни на антидепрессантах
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
9В тени стены
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
9В мире зацвела сакура
14:08 (мск), источник: Kazinform

Казахстан и ЕС договариваются об упрощении торговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстан и Европейский союз договариваются об упрощении взаимной торговли. Сегодня в Астане проходит 16-ое заседание Комитета по сотрудничеству ЕС-Казахстан, где был затронут этот вопрос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Это заседание охватывает очень широкий круг вопросов — от взаимодействия в политической, экономической сферах, торговле, сфере безопасности в регионе, в энергетике, транспорте, транзите, образовании. Как известно, соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС охватывает 29 сфер», — рассказал в кулуарах журналистам заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Читайте также
Казахстан продолжает вести торговлю в ЕАЭС себе в убыток

В пресс-релизе представительства ЕС в РК уточняется, что комитет по торговле обсудил текущее состояние реализации главы соглашения о торговле. В частности, это транзит товаров из ЕС в Казахстан, санитарные и фитосанитарные вопросы, права интеллектуальной собственности и последние тенденции в инвестиционном климате. Подкомитет по таможенным вопросам инициировал диалог о таможенном сотрудничестве, в частности, в области упрощения процедур торговли, взаимной административной помощи и борьбы с мошенничеством. ЕС является крупнейшим торгово-экономическим партнером и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, на долю которого приходится 50% товарооборота Казахстана и более 50% прямых иностранных инвестиций, приходящих в казахстанскую экономику. При этом львиная доля товарооборота приходится на нефть и нефтепродукты, экспортируемые Казахстаном в страны ЕС.

«У ЕС нет такого рода соглашения с другой страной бывшего Советского Союза. Казахстан верит в укрепление и дальнейшее развитие ЕС. Буквально на днях отмечалась 60-ая годовщина подписания Римских договоров, положивших начало интеграции на европейском континенте. Мы считаем совершенно не случайно, что в 2012 году ЕС получил Нобелевскую премию мира за вклад в укрепление мира и безопасности на европейском континенте и поддержание мира на этом пространстве. Мы верим, что европейский проект будет продолжаться», — отметил Роман Василенко.

«Нам бы хотелось отдать должное роли Казахстана в продвижении мира и той основополагающей роли развития стабильности в регионе. Отношения между Казахстаном и ЕС очень хорошие и будут только укрепляться в дальнейшем», — заверил директор департамента Европейской службы внешних связей Люк Девин.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном было подписано 21 декабря 2015 в Астане. С 1 мая 2016 года началось временное применение основных статей соглашения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
«Роснефть» сочла решение Европейского суда политизированным
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь