Лукашенко: Белоруссия и Россия способны решить все проблемные вопросы без посредников
Президент Белоруссии заявил, что у него «блестящие» отношения с Владимиром Путиным.
Президент Белоруссии заявил, что у него «блестящие» отношения с Владимиром Путиным.
МИНСК, 28 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что проблемы
«Ненавижу посредников, ненавижу миротворцев. Потому что они вокруг Белоруссии, сколько я являюсь президентом, столько и ходят — то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то», — приводит слова президент агентство БелТА. По мнению Лукашенко, «мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами».
Сегодня уже про Россию говорят, что посредники нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие.
По его словам, главы двух государств найдут время, чтобы провести встречу.
«Если есть