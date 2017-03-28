Лукашенко: Белоруссия и Россия способны решить все проблемные вопросы без посредников

МИНСК, 28 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что проблемы белорусско-российских отношений две страны способны решить без каких-либо посредников. Об этом он заявил во вторник на встрече с послом Армении Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии в Белоруссии.

«Ненавижу посредников, ненавижу миротворцев. Потому что они вокруг Белоруссии, сколько я являюсь президентом, столько и ходят — то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то», — приводит слова президент агентство БелТА. По мнению Лукашенко, «мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами».