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14:34 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко: Белоруссия и Россия способны решить все проблемные вопросы без посредников

Президент Белоруссии заявил, что у него «блестящие» отношения с Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

МИНСК, 28 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что проблемы белорусско-российских отношений две страны способны решить без каких-либо посредников. Об этом он заявил во вторник на встрече с послом Армении Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии в Белоруссии.

«Ненавижу посредников, ненавижу миротворцев. Потому что они вокруг Белоруссии, сколько я являюсь президентом, столько и ходят — то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то», — приводит слова президент агентство БелТА. По мнению Лукашенко, «мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами».

Сегодня уже про Россию говорят, что посредники нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие.
Александр Лукашенко

По его словам, главы двух государств найдут время, чтобы провести встречу.

«Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего», — заявил Лукашенко. Он также предположил, что «может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться».

Комментарии
3
А Б
Что ещё мог сказать Лукашенко на официальной протокольной встрече, только так и никак иначе. Хотя на деле он ранее уже неоднократно говорил обратное и предпринимал действия, идущие вразрез с теорией и практикой построения союзного государства.
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Владимир *****
От таких отношений с Путиным скоро у Лукашенко вся голова облысеет...У Путина- не много раньше....
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Игорь Рогов
Самая главная дестабилизация в России - это правительство с премъером.
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