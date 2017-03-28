Глава Новоуральска Машков уходит в отставку
НОВОУРАЛЬСК, 28 марта, ИА УралПолит.Ru. Мэр Новоуральска Владимир Машков уже завтра покидает свой пост. Об этом градоначальник официально объявит на заседании думы ЗАТО.
НОВОУРАЛЬСК, 28 марта, ИА УралПолит.Ru. Мэр Новоуральска Владимир Машков уже завтра покидает свой пост. Об этом градоначальник официально объявит на заседании думы ЗАТО.
Причиной ухода с поста Владимир Машков объясняет тем, что получил предложение о работе в команде губернатора Калининградской области Антона Алиханова, где будет курировать политические вопросы, сообщает «ФедералПресс». Официально же свой пост Машков покинет 7 апреля и сразу отправится в Калининградскую область.
Добавим, что повышение Владимира Машкова в его окружении связывают прежде всего с назначением бывшего главы госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко на пост заместителя руководителя администрации президента. Владимир Машков занимает пост главы Новоуральска с 2012 года и в этом году у него заканчивается срок полномочий. Наблюдатели уточняют, что за годы работы главой «атомного» ЗАТО у Владимира Машкова сложились хорошие отношения с Сергеем Кириенко и его заместителем Александром Харичевым.
Пока нет официальной информации, кто займет пост Владимира Машкова, однако не исключено, что новым главой Новоуральска в ближайшее время будет избран нынешний глава администрации Александр Баранов.