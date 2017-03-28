Глава Новоуральска Машков уходит в отставку

Причиной ухода с поста Владимир Машков объясняет тем, что получил предложение о работе в команде губернатора Калининградской области Антона Алиханова, где будет курировать политические вопросы, сообщает «ФедералПресс». Официально же свой пост Машков покинет 7 апреля и сразу отправится в Калининградскую область.

Добавим, что повышение Владимира Машкова в его окружении связывают прежде всего с назначением бывшего главы госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко на пост заместителя руководителя администрации президента. Владимир Машков занимает пост главы Новоуральска с 2012 года и в этом году у него заканчивается срок полномочий. Наблюдатели уточняют, что за годы работы главой «атомного» ЗАТО у Владимира Машкова сложились хорошие отношения с Сергеем Кириенко и его заместителем Александром Харичевым.

Пока нет официальной информации, кто займет пост Владимира Машкова, однако не исключено, что новым главой Новоуральска в ближайшее время будет избран нынешний глава администрации Александр Баранов.