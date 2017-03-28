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14:41 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский произвел ряд кадровых назначений

Заместителем министра имущества и природных ресурсов назначен Ярослав Мамонов, первым заместителем начальника ГКУ утверждена Светлана Мишукова.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский произвел ряд кадровых назначений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, заместителем министра имущества и природных ресурсов назначен Ярослав Мамонов, до последнего времени — начальник корпоративного управления этого ведомства.

Первым заместителем начальника Главного контрольного управления утверждена Светлана Мишукова, с 2015 года занимавшая должность начальника отдела административной и судебной практики этого управления.

Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте главы региона.

Мишукова Светлана Викторовна окончила филолого-педагогический факультет Челябинского государственного педагогического института и юридический факультет Челябинского государственного университета. Была учителем русского языка и литературы, с 1994 по 2011 годы проходила службу в правоохранительных органах, подполковник юстиции в отставке. С 2011 трудится на разных должностях Главного экспертного управления Челябинской области.

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