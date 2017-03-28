Губернатор Челябинской области Борис Дубровский произвел ряд кадровых назначений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, заместителем министра имущества и природных ресурсов назначен Ярослав Мамонов, до последнего времени — начальник корпоративного управления этого ведомства.

Первым заместителем начальника Главного контрольного управления утверждена Светлана Мишукова, с 2015 года занимавшая должность начальника отдела административной и судебной практики этого управления.

Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте главы региона.