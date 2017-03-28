Дубровский произвел ряд кадровых назначений
Заместителем министра имущества и природных ресурсов назначен Ярослав Мамонов, первым заместителем начальника ГКУ утверждена Светлана Мишукова.
Заместителем министра имущества и природных ресурсов назначен Ярослав Мамонов, первым заместителем начальника ГКУ утверждена Светлана Мишукова.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский произвел ряд кадровых назначений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, заместителем министра имущества и природных ресурсов назначен Ярослав Мамонов, до последнего времени — начальник корпоративного управления этого ведомства.
Первым заместителем начальника Главного контрольного управления утверждена Светлана Мишукова, с 2015 года занимавшая должность начальника отдела административной и судебной практики этого управления.
Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте главы региона.
Мишукова Светлана Викторовна окончила