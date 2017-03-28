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15:31 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко о задержании Лапшина: мы сообщили как законопослушные

Белорусский президент предвидел последствия задержания в Беларуси блогера, который имеет гражданство трех стран.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Минск придерживался закона, когда задерживал и передавал блогера Александра Лапшина, об этом он заявил, встречаясь во вторник в Минске с чрезвычайным и полномочным послом Армении, постоянным полномочным представителем при уставных и других органах СНГ Арменом Хачатряном, сообщила пресс-службе главы государства.

Верховный суд Беларуси 7 февраля оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России, Израиля и Украины. Вечером того же дня он был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку.

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«Помните, Лапшин. Слушайте, причем тут Армения? Да Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной — Азербайджаном. Когда его здесь задержали, я думаю, ну зачем его здесь задержали? Пускай бы он ехал куда угодно. Вот на свою голову проблемы, если уж откровенно говорить. Но задержали. Интерпол знал. Мы сообщили как положено, как законопослушные», — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что в вопросе передачи блогера Беларусь также придерживалась международного законодательства.

«Кому мы должны были его передать? Передать тому, кто объявил его в розыск. Более того, это я в первый раз вам скажу и публично — а его и не хотел никто забирать. Это потом уже начали разыгрывать эту карту. Он гражданин трех стран — ни одна из стран на него не претендовала», — сказал Лукашенко.

Он также высказал мнение о том, что тема блогера Лапшина будет интерпретироваться сторонами.

«Нет, надо с больной головы на здоровую перекинуть, и все. Поэтому в любом вопросе есть определенные подтексты, и этот вопрос будут склонять так, как кому-то это выгодно», подчеркнул белорусский президент.

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