Дерипаска заявил о готовности участвовать в слушаниях в конгрессе США

«Я готов принять участие в любых слушаниях в конгрессе США по этому вопросу, чтобы отстоять свою репутацию и имя», — говорится в официальном заявлении Дерипаски, опубликованном в газете Wall Street Journal на платной основе.

Кроме того, он назвал ложью информацию, распространенную агентством Ассошиэйтед Пресс, о заключении контракта на сумму 10 миллионов долларов в год с Манафортом с целью «продвижения интересов правительства Путина».