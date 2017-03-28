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14:40 (мск), источник: РИА Новости

Дерипаска заявил о готовности участвовать в слушаниях в конгрессе США

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что готов участвовать в слушаниях в конгрессе США в связи с утверждениями о целях его контактов с бывшим советником предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.

Источник: РИА "Новости"
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«Я готов принять участие в любых слушаниях в конгрессе США по этому вопросу, чтобы отстоять свою репутацию и имя», — говорится в официальном заявлении Дерипаски, опубликованном в газете Wall Street Journal на платной основе.

Кроме того, он назвал ложью информацию, распространенную агентством Ассошиэйтед Пресс, о заключении контракта на сумму 10 миллионов долларов в год с Манафортом с целью «продвижения интересов правительства Путина».

Я хочу решительно опровергнуть это злонамеренное утверждение и ложь, я никогда не брал обязательств и не заключал контрактов с целью продвижения интересов правительства Путина
Олег Дерипаска

В своем заявлении Дерипаска требует прекратить распространение в СМИ недостоверной информации о его связях с Манафортом.

«Любое распространение ложных обвинений касательно моей предполагаемой деятельности как в случае с AP, любым физическим лицом или СМИ повлечет за собой бремя правовых последствий», — пишет он.

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