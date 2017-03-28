Президент Молдовы начнет консультации с народом республики

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон объявил на своей официальной странице в соцсети Facebook, что вынужден начать процедуру консультации с народом республики из-за того, что целый ряд инициатив главы государства заблокирован парламентом.

«Целый ряд президентских инициатив, в том числе об отмене закона о выплате украденного миллиарда за счет граждан, были заблокированы парламентом, что вынуждает меня начать процедуру консультации с народом Республики Молдова», — написал во вторник Додон в Facebook по итогам встречи с представителями дипломатических миссий, аккредитованных в республике.