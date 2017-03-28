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14:26 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы начнет консультации с народом республики

Глава Республики Молдова сделал важное заявление: из-за того, что парламентское большинство блокирует инициативы президента, он вынужден начать консультации с народом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон объявил на своей официальной странице в соцсети Facebook, что вынужден начать процедуру консультации с народом республики из-за того, что целый ряд инициатив главы государства заблокирован парламентом.

«Целый ряд президентских инициатив, в том числе об отмене закона о выплате украденного миллиарда за счет граждан, были заблокированы парламентом, что вынуждает меня начать процедуру консультации с народом Республики Молдова», — написал во вторник Додон в Facebook по итогам встречи с представителями дипломатических миссий, аккредитованных в республике.

Додон сообщил, что в ходе встречи с дипломатами обсуждался ряд важнейших вопросов в области внутренней и внешней политики.

«Пригласил послов принять участие в Международной конференции, которая состоится в Кишиневе 3—4 апреля этого года. В ходе этой конференции планируется подписание Меморандума о сотрудничестве с Евразийским Экономическим Союзом», — отметил президент.

Также он добавил, что поставил дипломатов в известность о том, что в мае Молдова уже подаст заявку на получение статуса государства-наблюдателя в рамках Евразийского союза.

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