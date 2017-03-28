Президент Молдовы начнет консультации с народом республики
Глава Республики Молдова сделал важное заявление:
Глава Республики Молдова сделал важное заявление:
КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон объявил на своей официальной странице в соцсети Facebook, что вынужден начать процедуру консультации с народом республики
«Целый ряд президентских инициатив, в том числе об отмене закона о выплате украденного миллиарда за счет граждан, были заблокированы парламентом, что вынуждает меня начать процедуру консультации с народом Республики Молдова», — написал во вторник Додон в Facebook по итогам встречи с представителями дипломатических миссий, аккредитованных в республике.
Додон сообщил, что в ходе встречи с дипломатами обсуждался ряд важнейших вопросов в области внутренней и внешней политики.
«Пригласил послов принять участие в Международной конференции, которая состоится в Кишиневе
Также он добавил, что поставил дипломатов в известность о том, что в мае Молдова уже подаст заявку на получение статуса