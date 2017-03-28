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14:22 (мск), источник: Noi.md

Воронин: Изменение Кодекса о выборах приведёт к диктатуре

Принятие законопроекта о переходе на одномандатную систему голосования чревато усугублением ситуации со свободами.

Источник: Noi.md

Действующие власти намерены лоббировать собственные интересы через депутатов парламента, которых они откровенно «покупают», и принять изменения в Кодекс о выборах, которые приведут к диктатуре. Об этом председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин заявил в рамках заседания Общественного совета «За Родину», сообщает NOI.md.

Глава коммунистов рассказал о том, чем переход на одномандатную систему голосования выгоден властям. «Переход на одномандатную избирательную систему выгоден нынешнему режиму, чтобы получить послушное и управляемое парламентское большинство. Они будут делать всё возможное для того, чтобы большинство было конституционным. “архитекторы” этих изменений пытаются убедить всех в необходимости этих изменений. Но в результате перехода на одномандатную или даже смешанную систему мы получим откровенную, наглую диктатуру, зачатки которой мы и сейчас наблюдаем в правительстве, парламенте и в обществе», — утверждает Воронин.

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Он заявил о необходимости сопротивляться действиям властей. «Режим постарается добиться изменения Кодекса о выборах любыми правдами и неправдами. Скорее, неправдами, учитывая то, как они “выкупили” 14 человек, которых иначе как “политическими проститутками” я назвать не могу. Им не только заплатили 5 млн долларов, но ещё ежемесячно выплачивают оклады. Но на них дело не остановилось. Нынешняя власть нуждается и в других подкупных депутатах для того, чтобы получить заветное абсолютное большинство и “проталкивать” любые свои инициативы через парламент. Партия коммунистов призывает граждан сплотиться против дальнейшего укрепления нынешнего режима. Каждый человек в нашей стране должен узнать о том, к каким последствиям могут привести эти изменения в Кодекс о выборах», — резюмировал председатель ПКРМ.

Напомним, что о намерении изменить избирательную систему 6 марта объявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк. Одним из преимуществ голосования по одномандатным округам он назвал возможность, предоставляемую гражданам Молдовы по делегированию в парламент представителей своих населённых пунктов. В случае, если они не оправдают доверия, граждане смогут досрочно отозвать мандат своего делегата.

Своим мнением о данном решении властей с порталом NOI.md также поделился и бывший идеолог ПКРМ Марк Ткачук. Он заявил о том, что переход на одномандатную систему негативно скажется на оппозиционных политических силах, роль которых в политической жизни страны снизится до минимума. Ткачук уверен в том, что оппозиция в её нынешнем виде не способна противостоять решениям властей.

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