Сбор подписей ДПМ не согласован с ЦИК

Она отметила, что подписи, которые собирает ДПМ в поддержку введения одномандатной избирательной системы, не подпадают под действие Кодекса о выборах или других законодательных актов. По ее словам, в ЦИК по этому поводу никто не обращался и подписные листы не выдавались.

«Инициативная группа по сбору подписей регистрируется в двух ситуациях: в поддержку кандидата на пост президента или когда есть желание провести референдум по той или иной проблеме. В данном случае, мы видим внутреннюю активность партии, которая решила заручиться поддержкой в продвижении своей инициативы. Это скорее моральная поддержка, так как данные подписи не имеют юридических последствий», — сказала Руссу. Она подчеркнула, что с ЦИК это т вопрос не координировали, поэтому члены комиссии не знают, как проходит сбор подписей. «Не знаю, какие персональные данные они собирают. Даже если граждане действительно предоставляли эти данные, возможно, что демократы хотели проверить, сколько людей их поддерживают», — отметила председатель ЦИК.

СМИ отмечают, что подобный сбор подписей не оговаривается законом, но и не запрещен. Схожая ситуация имела дело и во время избирательной кампании в поддержку кандидатов на пост президента РМ. Лидер социалистов Игорь Додон, нынешний президент, объявил о сборе более 500 тыс. подписей граждан в свою поддержку. Согласно закону, в ЦИК необходимо было представить не менее 15 тыс. подписей, но и не более 25 тыс. Социалисты продолжали собирать подписи и после того, как представили в ЦИК 25 тыс. подписей. Таким образом, по сути, они проводили избирательную кампанию в пользу Додона до регистрации его кандидатуры в ЦИК и официального начала избирательной кампании.