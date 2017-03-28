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14:17 (мск), источник: Actualitati.md

Сегодня Президент РМ встретится с представителями СМИ

Сегодня, 24 января, в 19.30 Президент Республики Молдова Игорь Додон проведет расширенную встречу с представителями СМИ по итогам 100 дней с момента своего вступления в должность, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Мероприятие пройдет в государственной резиденции в 19.30.

Ранее Игорь Додон обещал регулярно представлять отчеты о своей деятельности гражданам. Первый такой отчет был представлен им по итогам первого месяца президентства.

— Сегодня, в 19.30, проведу диалог с журналистами о моей деятельности на посту президента в течение 100 дней со дня вступления в должность.

Встреча будет транслироваться в прямом эфире телеканалами: TV Moldova 1, NTV Moldova, Accent TV. А также на сайтах: www.privesc.eu, www.protv.md, www.realitatea.md, www.a-tv.md, — отметил Игорь Додон.

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