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15:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Нарушения при расходовании бюджетных средств выявлены в городе Черемхово Приангарья

Результаты проверки будут рассмотрены на заседании коллегии службы государственного финансового контроля Иркутской области.

Службой государственного финансового контроля Иркутской области завершены контрольные действия в МО «город Черемхово». Установлен ряд нарушений при расходовании бюджетных средств на строительство детского сада, проведение капитального ремонта объектов общеобразовательных организаций, а также на переселение граждан из аварийного жилого фонда. Результаты проверки будут рассмотрены на заседании коллегии службы с участием членов межведомственной комиссии при правительстве Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приангарья.

Мэр Черемхова Вадим Семенов опроверг слухи об обысках в администрации города, которые появились в Facebook в начале марта. По его словам, сейчас в мэрии идет плановая проверка службы финансового контроля.

Напомним, ранее в Иркутской области были задержаны мэр Тайшетского района Александр Величко и мэр Казачинско-Ленского района Александр Абраменко.

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