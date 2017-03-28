Нарушения при расходовании бюджетных средств выявлены в городе Черемхово Приангарья
Результаты проверки будут рассмотрены на заседании коллегии службы государственного финансового контроля Иркутской области.
Результаты проверки будут рассмотрены на заседании коллегии службы государственного финансового контроля Иркутской области.
Службой государственного финансового контроля Иркутской области завершены контрольные действия в МО «город Черемхово». Установлен ряд нарушений при расходовании бюджетных средств на строительство детского сада, проведение капитального ремонта объектов общеобразовательных организаций, а также на переселение граждан из аварийного жилого фонда. Результаты проверки будут рассмотрены на заседании коллегии службы с участием членов межведомственной комиссии при правительстве Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Мэр Черемхова Вадим Семенов опроверг слухи об обысках в администрации города, которые появились в Facebook в начале марта. По его словам, сейчас в мэрии идет плановая проверка службы финансового контроля.
Напомним, ранее в Иркутской области были задержаны мэр Тайшетского района Александр Величко и мэр