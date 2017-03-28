Нарушения при расходовании бюджетных средств выявлены в городе Черемхово Приангарья

Службой государственного финансового контроля Иркутской области завершены контрольные действия в МО «город Черемхово». Установлен ряд нарушений при расходовании бюджетных средств на строительство детского сада, проведение капитального ремонта объектов общеобразовательных организаций, а также на переселение граждан из аварийного жилого фонда. Результаты проверки будут рассмотрены на заседании коллегии службы с участием членов межведомственной комиссии при правительстве Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приангарья.

Мэр Черемхова Вадим Семенов опроверг слухи об обысках в администрации города, которые появились в Facebook в начале марта. По его словам, сейчас в мэрии идет плановая проверка службы финансового контроля.