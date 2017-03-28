Собянин пообещал перестроить более 10% территории Москвы
На большей части территории столицы, по словам градоначальника, будет сохранена сложившаяся застройка без учета запланированных к сносу пятиэтажек.
На большей части территории столицы, по словам градоначальника, будет сохранена сложившаяся застройка без учета запланированных к сносу пятиэтажек.
Правительство Москвы утвердило правила землепользования и застройки (ПЗЗ), в соответствии с которыми территория развития составит немногим более 10% площади столицы, сообщает ТАСС. На большей части территории столицы планируется сохранить сложившуюся застройку, за исключением хрущевок, снос которых мэр Москвы Сергей Собянин недавно согласовал с президентом страны Владимиром Путиным.
«При этом кварталы реновации по новой программе сноса ветхого жилья, будут рассмотрены отдельно после утверждения данной программы и составления адресного перечня», — заявил Собянин во вторник на заседании президиума городского правительства.
Градоначальник отметил, что ПЗЗ обсуждались с ноября 2016 года и за это время были выработаны общие подходы к сохранению существующей жилой застройки и природных территорий, в том числе особо охраняемых, а также развития промзон с соблюдением необходимых экологических и санитарных требований.
О скандалах, которыми сопровождались прошедшие в декабре 2016 года публичные слушания по проекту ПЗЗ Собянин не упомянул. Между тем в
ПЗЗ были разработаны в 2016 году и делят «старую Москву» на территориальные зоны и прописывают параметры разрешенной застройки для конкретных участков: какого назначения объекты могут быть построены, какой высоты, площади