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15:45 (мск), источник: РБК

Собянин пообещал перестроить более 10% территории Москвы

На большей части территории столицы, по словам градоначальника, будет сохранена сложившаяся застройка без учета запланированных к сносу пятиэтажек.

Источник: Reuters

Правительство Москвы утвердило правила землепользования и застройки (ПЗЗ), в соответствии с которыми территория развития составит немногим более 10% площади столицы, сообщает ТАСС. На большей части территории столицы планируется сохранить сложившуюся застройку, за исключением хрущевок, снос которых мэр Москвы Сергей Собянин недавно согласовал с президентом страны Владимиром Путиным.

«При этом кварталы реновации по новой программе сноса ветхого жилья, будут рассмотрены отдельно после утверждения данной программы и составления адресного перечня», — заявил Собянин во вторник на заседании президиума городского правительства.

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Градоначальник отметил, что ПЗЗ обсуждались с ноября 2016 года и за это время были выработаны общие подходы к сохранению существующей жилой застройки и природных территорий, в том числе особо охраняемых, а также развития промзон с соблюдением необходимых экологических и санитарных требований.

О скандалах, которыми сопровождались прошедшие в декабре 2016 года публичные слушания по проекту ПЗЗ Собянин не упомянул. Между тем в Юго-Западном округе споры вокруг ПЗЗ оказались настолько горячими, что разнимать сторонников и противников ПЗЗ пришлось полиции. Участники заседаний в других округах столицы жаловались на то, ч​то организаторы слушаний не давали слова противникам ПЗЗ, отказывались отвечать на вопросы или просто не пускали нежелательных для них лиц в помещения, где проходили слушания.

ПЗЗ были разработаны в 2016 году и делят «старую Москву» на территориальные зоны и прописывают параметры разрешенной застройки для конкретных участков: какого назначения объекты могут быть построены, какой высоты, площади и т. д. На основе ПЗЗ планируется до 1 июля 2017 года откорректировать Генеральный план Москвы, принятый еще в 2010 году. Параллельно идет принятие правил застройки и генерального плана для Новой Москвы.

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