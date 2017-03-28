Саакашвили начал вести ток-шоу на украинском ТВ
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили стал ведущим
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили стал ведущим
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили стал ведущим
Программа, по его словам, «вышла очень острой». «Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал», — заверил Саакашвили, не уточнив, однако, когда шоу появится в эфире.
Он также прикрепил к посту на Facebook несколько фотографий со съемок. Судя по снимкам, в первом выпуске шоу приняли участие депутаты Верховной Рады Владимир Парасюк, Александр Бригинец и Сергей Шахов, а также бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко. Сам Саакашвили на одном из кадров запечатлен возле собачьей будки.
Издание «Страна.ua» поясняет, что выбор такой декорации не случаен. Он отсылает к заявлению президента Украины Петра Порошенко о том, что власти пытаются проводить реформы, пока оппоненты дестабилизируют ситуацию в стране, так как «не умеют работать» и «в жизни собачьей будки не построили».
Информация о том, что бывший одесский губернатор станет телеведущим, в сети появилась в конце прошлой недели. Распространил ее на своей странице в Facebook внефракционный депутат Борислав Береза. «Только что позвонили с телеканала Zik. Пригласили на новое
Саакашвили занимал пост главы Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. Свое решение об уходе с должности он объяснил тем, что сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей стране продолжают господствовать коррупционеры. Президент Украины Петр Порошенко утвердил увольнение, а также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии.