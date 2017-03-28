Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Кулинарные книги могут вас отравить
В программу сноса в Москве попадут более 500 кварталов
При строительстве моста в Крым найден уникальный артефакт (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«Нечего деньги прятать»: отец оправдал сына за смерть Вороненкова
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии - решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
15:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили начал вести ток-шоу на украинском ТВ

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили стал ведущим ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK. Программа, по его словам, «вышла очень острой». «Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал», — заверил Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили стал ведущим ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK. Первый выпуск программы был записан 27 марта, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Программа, по его словам, «вышла очень острой». «Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал», — заверил Саакашвили, не уточнив, однако, когда шоу появится в эфире.

Он также прикрепил к посту на Facebook несколько фотографий со съемок. Судя по снимкам, в первом выпуске шоу приняли участие депутаты Верховной Рады Владимир Парасюк, Александр Бригинец и Сергей Шахов, а также бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко. Сам Саакашвили на одном из кадров запечатлен возле собачьей будки.

Читайте также
Саакашвили начал собирать деньги на превращение Украины в сверхдержаву

Издание «Страна.ua» поясняет, что выбор такой декорации не случаен. Он отсылает к заявлению президента Украины Петра Порошенко о том, что власти пытаются проводить реформы, пока оппоненты дестабилизируют ситуацию в стране, так как «не умеют работать» и «в жизни собачьей будки не построили».

Информация о том, что бывший одесский губернатор станет телеведущим, в сети появилась в конце прошлой недели. Распространил ее на своей странице в Facebook внефракционный депутат Борислав Береза. «Только что позвонили с телеканала Zik. Пригласили на новое ток-шоу. Ведущий Михо Саакашвили. Новый тренд — политики ведущие. [Вадим] Рабинович, [Олег] Ляшко и теперь Саакашвили. Ну, что, похоже еще одна вакансия прошла мимо меня.))», — написал он в своем Facebook.

Саакашвили занимал пост главы Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. Свое решение об уходе с должности он объяснил тем, что сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей стране продолжают господствовать коррупционеры. Президент Украины Петр Порошенко утвердил увольнение, а также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии.

Комментарии
2
woodyM®SailorАВ
карьера пошла в гору у чела
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ольга Лысенко
Главное , чтобы брючки нормально сидели...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В США рассказали, в чем виновата Россия
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
Путин поставил точку в реформе ОСАГО
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь