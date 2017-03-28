Евгений Куйвашев утвердил план тушения лесных пожаров

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Сводный план, который утвердил губернатор, регламентирует порядок взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в зависимости от уровня пожарной опасности и количества лесных пожаров. В документе зафиксированы все проведенные профилактические мероприятия в лесу, учтены все лесные дороги, по которым возможна доставка сил для борьбы со стихией, обозначены авиамаршруты патрулирования, предусмотрен оперативный мониторинг лесопожарной ситуации, согласовано маневрирование силами и средствами тушения.

Отметим, по данным государственного лесного реестра, общая площадь земель, на которых расположены леса, превышает 16 млн га — 82,6% территории области. На ней расположено 183 населенных пункта, 304 садовых товарищества, 39 загородных оздоровительных лагерей и 86 объектов экономики, которым потенциально угрожают лесные пожары. Наиболее опасные участки леса, относящиеся к 1 и 2 классам, сконцентрированы Гаринском, Верхотурском, Ивдельском, Нижнетагильском, Сотринском и Сысертском лесничествах.

По словам временно исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Ивана Павленко, по итогам работы межведомственной комиссии УрФО отмечено, что Средний Урал к прохождению пожароопасного периода 2017 года готов.

В ГУ МЧС по Свердловской области обращают внимание на то, что к 1 апрелю все 180 населенных пункта должны представить паспорта пожарной безопасности. Уже с 15 апреля начнутся профилактические рейдовые осмотры населенных пунктов и объектов надзора, находящихся в непосредственной близости от лесов.

Контроль за выполнением мероприятий указа, утверждающего план тушения лесных пожаров, возложен на первого заместителя губернатора Алексея Орлова.