Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Кулинарные книги могут вас отравить
В МВД рассказали о полученной установке перед акциями протеста
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«Нечего деньги прятать»: отец оправдал сына за смерть Вороненкова
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии - решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
15:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Депутат ГД РФ Андрей Чернышев приедет в Иркутск в рамках региональной недели

Он примет участие в заседании координационного совета и проведет селекторное совещание.

Депутат Госдумы РФ Андрей Чернышев 30 и 31 марта будет находиться в Иркутске в рамках очередной региональной недели. 30 марта он примет участие в заседании координационного совета руководителей органов управления культуры муниципальных образований Иркутской области, на котором обсудит реализацию государственной политики в сфере культуры Приангарья в 2017 году. В этот же день Андрей Чернышев проведет селекторное совещание с участниками федерального партийного проекта «Местный Дом культуры», а также личный прием граждан в Общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «ЕР».

Мартовскую региональную неделю депутат Государственной Думы начал в минувшее воскресенье с посещения столицы своего округа в Братске. 26 марта парламентарий посетил избирательные участки Правобережного округа Братска и ознакомился с ходом проведения голосования на довыборах в Законодательное Собрание.

«Первую половину Региональной недели Андрей Чернышев провел в Братске. 28 марта депутат участвовал в пленарном заседании “Состояние окружающей среды и экологическая безопасность”, в рамках научно-практической конференции “Охрана окружающей среды на современном этапе”, которая организована министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области. 30 и 31 марта депутат будет находиться в Иркутске», — отметили в пресс-службе.

Напомним, очередная региональная неделя депутатов Госдумы проходит в Приангарье с 27 по 31 марта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Краткосрочный план капремонта домов в Иркутской области будет скорректирован
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
Путин поставил точку в реформе ОСАГО
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь