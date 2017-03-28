Депутат ГД РФ Андрей Чернышев приедет в Иркутск в рамках региональной недели

Депутат Госдумы РФ Андрей Чернышев 30 и 31 марта будет находиться в Иркутске в рамках очередной региональной недели. 30 марта он примет участие в заседании координационного совета руководителей органов управления культуры муниципальных образований Иркутской области, на котором обсудит реализацию государственной политики в сфере культуры Приангарья в 2017 году. В этот же день Андрей Чернышев проведет селекторное совещание с участниками федерального партийного проекта «Местный Дом культуры», а также личный прием граждан в Общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «ЕР».

Мартовскую региональную неделю депутат Государственной Думы начал в минувшее воскресенье с посещения столицы своего округа в Братске. 26 марта парламентарий посетил избирательные участки Правобережного округа Братска и ознакомился с ходом проведения голосования на довыборах в Законодательное Собрание.

«Первую половину Региональной недели Андрей Чернышев провел в Братске. 28 марта депутат участвовал в пленарном заседании “Состояние окружающей среды и экологическая безопасность”, в рамках научно-практической конференции “Охрана окружающей среды на современном этапе”, которая организована министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области. 30 и 31 марта депутат будет находиться в Иркутске», — отметили в пресс-службе.

Напомним, очередная региональная неделя депутатов Госдумы проходит в Приангарье с 27 по 31 марта.