Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
На борьбу с клопами направили грибок
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
9В тени стены
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
9В мире зацвела сакура
15:07 (мск), источник: Nakanune.ru

Ройзман отчитался о доходах: за прошлый год глава Екатеринбурга заработал 2,5 миллиона рублей

Глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман представил декларацию о доходах за прошлый год.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэра столицы Среднего Урала.

Заработок Евгения Ройзмана составил порядка 2 млн 476 тыс. руб. Доходы от научной, творческой и педагогической деятельности главы Екатеринбурга — 41,5 тыс. руб. Еще 2,5 тыс. принесли ему вклады в банках. Итоговая сумма дохода составила чуть более 2,5 млн руб.

Что касается имущества градоначальника, то у него в собственности нет ни недвижимости, ни транспорта, ни акций.

Напомним, личный автомобиль Ройзман продал в 2015 году. Как уточнили в пресс-службе, он сделал это, чтобы покрыть расходы, связанные с содержанием музея «Невьянская икона». В настоящее время Ройзман передвигается по городу на служебном автомобиле или пешком.

Отметим, что доход Ройзмана в 2015 году также составил 2,5 млн руб.

Согласно закону муниципальные и государственные служащие, а также депутаты всех уровней представительной и законодательной власти до 1 мая текущего года должны отчитаться о своих доходах за прошлый год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Верховный суд оставил без изменения приговор тюменскому блогеру, получившему срок за оправдание терроризма
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
«Роснефть» сочла решение Европейского суда политизированным
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь