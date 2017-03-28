Ройзман отчитался о доходах: за прошлый год глава Екатеринбурга заработал 2,5 миллиона рублей
Глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман представил декларацию о доходах за прошлый год.
Глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман представил декларацию о доходах за прошлый год.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Заработок Евгения Ройзмана составил порядка 2 млн 476 тыс. руб. Доходы от научной, творческой и педагогической деятельности главы Екатеринбурга — 41,5 тыс. руб. Еще 2,5 тыс. принесли ему вклады в банках. Итоговая сумма дохода составила чуть более 2,5 млн руб.
Что касается имущества градоначальника, то у него в собственности нет ни недвижимости, ни транспорта, ни акций.
Напомним, личный автомобиль Ройзман продал в 2015 году. Как уточнили в
Отметим, что доход Ройзмана в 2015 году также составил 2,5 млн руб.
Согласно закону муниципальные и государственные служащие, а также депутаты всех уровней представительной и законодательной власти до 1 мая текущего года должны отчитаться о своих доходах за прошлый год.