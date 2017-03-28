Нарадикалил: журналисты показали недвижимость и элитные авто Ляшко (фото, видео)

В начале 2016 года гражданская жена Ляшко приобрела в Киеве земельный участок 600 кв.м. Целевое назначение земли — для сельского хозяйства, но выпасать скот супруги здесь не смогут. На участке уже построен двухэтажный дом на 300 кв.м. Этого дома нет в е-декларации нардепа, отметили журналисты. А Сайранен никогда не имела и не имеет собственного бизнеса.

В 2017 году Ляшко купил дом и себе. Речь идет о поместье на 550 кв. м и двух земельных участках общей площадью 0,6 га в пгт. Козин (Конча-Заспа). Общая стоимость — 15 млн грн. В интервью журналистам Ляшко убеждал, что дом приобретен в кредит. Однако ни в декларации, ни в выписке на недвижимость данные о кредите или ипотеке отсутствуют.

Согласно декларации, в собственности Ляшко Mercedes S 550 и Land Cruiser.

Впрочем, это не лучшие экземпляры в автопарке нардепа. Журналисты зафиксировали, как утром со двора Ляшко выезжает бронированный Cadillac Escaladе. Такого автомобиля в декларации нардепа нет, однако ранее Ляшко уже неоднократно фиксировали на этой машине возле ВРУ. Официально авто записано на советника Ляшко — Александра Гулака.

В декларации главный «радикал» указал, что продал какую-то недвижимость компании «Асфа Лайн», зарегистрированной в Черниговской области. «Какой-то» недвижимостью оказалось двухэтажное сооружение в центре Прилук. И до продажи, и после в ней находится региональный офис Радикальной партии.

«Асфа Лайн», как выяснили журналисты, связанная с председателем черниговского отделения «Радикальной партии», депутатом облсовета, экс-замглавы ГСЧС Олегом Аверьяновым, который 8 лет назад провернул схему по закупке пожарной техники из России через фирмы семьи.