Нарадикалил: журналисты показали недвижимость и элитные авто Ляшко (фото, видео)

В начале 2016 года гражданская жена Ляшко приобрела в Киеве земельный участок 600 кв.м. Целевое назначение земли — для сельского хозяйства, но выпасать скот супруги здесь не смогут. На участке уже построен двухэтажный дом на 300 кв.м. Этого дома нет в е-декларации нардепа, отметили журналисты. А Сайранен никогда не имела и не имеет собственного бизнеса.
В 2017 году Ляшко купил дом и себе. Речь идет о поместье на 550 кв. м и двух земельных участках общей площадью 0,6 га в пгт. Козин (Конча-Заспа). Общая стоимость — 15 млн грн. В интервью журналистам Ляшко убеждал, что дом приобретен в кредит. Однако ни в декларации, ни в выписке на недвижимость данные о кредите или ипотеке отсутствуют.
Согласно декларации, в собственности Ляшко Mercedes S 550 и Land Cruiser.
Впрочем, это не лучшие экземпляры в автопарке нардепа. Журналисты зафиксировали, как утром со двора Ляшко выезжает бронированный Cadillac Escaladе. Такого автомобиля в декларации нардепа нет, однако ранее Ляшко уже неоднократно фиксировали на этой машине возле ВРУ. Официально авто записано на советника Ляшко — Александра Гулака.
В декларации главный «радикал» указал, что продал какую-то недвижимость компании «Асфа Лайн», зарегистрированной в Черниговской области. «Какой-то» недвижимостью оказалось двухэтажное сооружение в центре Прилук. И до продажи, и после в ней находится региональный офис Радикальной партии.
«Асфа Лайн», как выяснили журналисты, связанная с председателем черниговского отделения «Радикальной партии», депутатом облсовета, экс-замглавы ГСЧС Олегом Аверьяновым, который 8 лет назад провернул схему по закупке пожарной техники из России через фирмы семьи.
Также в расследовании идет речь о фирме «Пожмашина», владелец которой — кипрская компания «Идехус Лимитед», а формальный конечный бенефициар — член «Радикальной партии» — Александр Борщ. Однако, по словам экс-жены Олега Аверьянова — Евгении, компания «Пожмашина» фактически находится в собственности Аверьянова. А официальный бенефициар Борщ — давний товарищ и кум супругов.
В 2015 году экс-глава ГСЧС Сергей Бочковский заявлял о давлении на него Олега Ляшко с целью «выбить» победу на тендере ГСЧС для «Пожмашины». После кадровых ротаций, связанных с арестом и увольнением Бочковского, Аверьянов получает кресло заместителя председателя ГСЧС.
Ранее СМИ сообщали, что судья Высшего хозяйственного суда и кандидат на должность судьи нового Верховного суда Стратиенко Людмила Васильевна — владелец элитной недвижимости и автомобилей, хотя в ее декларации утверждается, что единственный доход — зарплата.