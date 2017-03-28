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16:09 (мск), источник: УНИАН

В парламент могут попасть 7 политических партий — исследование

Семь политических партий проходят в украинский парламент, если смоделировать поведение тех избирателей, которые не определились.

Источник: УНИАН

Такие данные получены на основе обработки результатов всеукраинского социологического исследования, проведенного Центром по информационным проблемам территорий НАН Украины 21—25 февраля 2017 года.

В частности, в заключении исследования сказано, что «в случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в конце февраля 2017 года, и учитывая потенциальные тенденции перераспределения голосов не определившихся избирателей, в парламент могли бы попасть семь политических сил: ВО “Батькивщина”, Радикальная партия Олега Ляшко, БПП “Солидарность”, “Самопомощь”, Оппозиционный блок», Аграрная партия, альянс ВО «Свободы», «Национального корпуса» и «Правого сектора». На грани прохождения оказались бы: партия «За жизнь», «Укроп» и «Движение Новых Сил» Михеила Саакашвили.

По состоянию на конец февраля определились лишь 40% избирателей, а на парламентские выборы обычно приходит более 60%, — объясняет директор Центра по информационным проблемам территорий НАН Украины Петр Жук. По его словам, уже сейчас можно смоделировать возможное перераспределение голосов избирателей.

«Основная часть “неопределившихся” и “протестных” избирателей (тех, которые не поддерживают ни одну партию) на выборы не идет. Те же, что приходят, определяются непосредственно перед выборами. “Неопределившиеся”, которые пришли на выборы, склонны проголосовать за одну из лидирующих политических партий, которые имеют авторитет в их регионе. “Протестные” же больше склонны голосовать за новые и малоизвестные партии. Если бы все “неопределившиеся” и “протестные” избиратели не пришли на выборы, а пришло только 40% из тех, кто определился, то электоральные результаты выходили бы из результатов социологического опроса при умножении на коэффициент 2,5. Коэффициент перераспределения политических сил, которые находятся посередине рейтинга, несколько меньший, чем для сил, которые стоят в начале и в конце рейтинга», — пояснил Петр Жук.

Во время исследования ответов на вопрос «Если бы сейчас были выборы в Верховную Раду, за какую политическую силу Вы бы скорее всего проголосовали?», распределились в процентах так:

ВО «Батькивщина» 6,9.

Радикальная партия Олега Ляшко 6,4.

Блок Петра Порошенко «Солидарность» 4,3.

«Самопомощь» 4,3.

Оппозиционный блок 3,8.

Аграрная партия 2,8.

Украинское объединение патриотов «Укроп» 2,6.

Партия «За жизнь» 2,6.

ВО «Свобода» 2,0.

«Движение Новых Сил» Михеила Саакашвили 2,0.

«Гражданская позиция» 0,9.

«Народный фронт» 0,8.

«Национальный корпус» 0,3.

«Наш край» 0,3.

«ДІЯ» Дмитрия Яроша 0,3.

«Правый сектор» 0,2.

Партия «Видродження» 0,2.

Ни одна 19,8.

Не определились 39,5.

При этом на основе схемы, предложенной учеными, можно математически смоделировать рейтинги политических сил по состоянию на конец февраля 2017 года с учетом возможного перераспределения голосов «неопределившихся» и «протестных» избирателей при явке 60%.

ВО «Батькивщина» 17,2.

Радикальная партия Олега Ляшко 16,0.

Блок Петра Порошенко «Солидарность» 10,8.

«Самопомощь» 10,7.

Оппозиционный блок 9,5.

Аграрная партия 5,8.

ВО «Свобода» 5,5.

Украинское объединение патриотов «Укроп» 5,2.

Партия «За жизнь» 5,2.

«Движение Новых Сил» Михеила Саакашвили 4,0.

«Гражданская позиция» 2,3.

«Народный фронт» 2,0.

«Наш край» 0,7.

Партия «Видродження» 0,5.

Другие 3,9.

Центр по информационным проблемам территорий НАН Украины провел исследование по оценке политических предпочтений украинцев в рамках собственной программы по изучению общественного мнения.

Исследование проводилось с 21 по 25 февраля 2017 года во всех регионах Украины методом телефонного опроса. Эквивалентная пропорциональная выборка, что соответствует социальной и возрастной структуре населения Украины, составляет 2991 респондентов. Теоретическая погрешность — 1%.

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