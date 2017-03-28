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15:45 (мск), источник: Интерфакс

Британские истребители с мая будут патрулировать небо над Черным морем

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Великобритания направит в Румынию четыре истребителя Typhoons для участия в операции НАТО по патрулированию воздушного пространства над Черным морем, сообщило во вторник министерство обороны Соединенного Королевства.

Источник: AP 2017

По данным ведомства, британские истребители приступят к дежурству в черноморском регионе с мая и будут в течение четырех месяцев размещаться на военно-воздушной базе «Михаил Когэлничану» на юго-востоке Румынии.

Великобритания наращивает поддержку коллективной обороне НАТО от северных до южных границ альянса.
Майкл Фэллон
Министр обороны Великобритании

«Самолеты Королевских ВВС после развертывания в Румынии будут готовы обеспечить безопасность воздушного пространства НАТО и защиту наших союзников в черноморском регионе», — заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Министерство напоминает, что недавно британские военные были размещены в Эстонии в рамках плана НАТО по усилению передового присутствия.

Комментарии
4
ММС
Это хорошо. Для боевых расчётов ПВО это будет бесплатный тренажёр для отработки навыков и повышения квалификации: обнаружение цели, идентификация, сопровождение, захват в прицел. Всё лучше, чем просто в покер играть.
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Товарищ Сухов Красноармеец
Истребители России с мая будут патрулировать небо над Шотландией
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А Б
Совершенно очевидно, что ВВС Великобритании гораздо более профессиональны, чем их коллеги из Румынии, поэтому размещение истребителей Великобритании в Румынии позволит укрепить уверенность румынов в собственной безопасности и защищённости.
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