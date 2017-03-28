Британские истребители с мая будут патрулировать небо над Черным морем

По данным ведомства, британские истребители приступят к дежурству в черноморском регионе с мая и будут в течение четырех месяцев размещаться на военно-воздушной базе «Михаил Когэлничану» на юго-востоке Румынии.

Великобритания наращивает поддержку коллективной обороне НАТО от северных до южных границ альянса.

«Самолеты Королевских ВВС после развертывания в Румынии будут готовы обеспечить безопасность воздушного пространства НАТО и защиту наших союзников в черноморском регионе», — заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Министерство напоминает, что недавно британские военные были размещены в Эстонии в рамках плана НАТО по усилению передового присутствия.