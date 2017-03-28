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15:46 (мск), источник: NewsKo

Власти Перми разработают критерии безвозмездной передачи имущества

Сегодня в ходе пленарного заседания Пермской городской думы депутаты рассмотрели вопрос о порядке передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование.

В частности, депутат Арсен Болквадзе предложил коллегам озадачиться вопросом о том, чтобы в наиболее сжатые сроки разработать критерии того, кому предоставлять муниципальное имущество в аренду.

Напомним, эта инициатива была внесена на рассмотрение думы спикером гордумы Юрием Уткиным, который предложил приостановить передачу муниципальных помещений в безвозмездное пользование без проведения торгов до 1 октября 2017 года, поскольку отсутствуют критерии для предоставления площадей.

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