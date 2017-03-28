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16:04 (мск), источник: Volga News

Скорректирован закон об организации регулярных перевозок пассажиров в области

На пленарном заседании Самарской губдумы 28 марта рассмотрены поправки в ст. 6 закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Документ был принят в двух чтениях.

Напомним, разработчики изменений предложили сократить с 30 до 15 дней срок, в течение которого органы местного самоуправления, в которые направлено заявление об установлении или изменении маршрута, должны представить в отраслевые органы исполнительной власти региона заключение о наличии или отсутствии оснований для отказа.

Статья также дополнена частями, определяющими основания для принятия решения об отмене маршрута.

Такое решение будут принимать при наличии информации от областной ГИБДД и владельцев улиц и автодорог, а также исходя из анализа продажи билетов.

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