Глава Самары совершил объезд Промышленного района

В понедельник, 27 марта Глава Самары посетил Промышленный район. Совместно с главой администрации района Владимиром Чернышковым, руководителем Департамента городского хозяйства и экологии Вячеславом Коноваловым и руководителем МП «Благоустройство» Алексеем Власовым, он проехал по магистралям района и внутриквартальным территориям.

Состояние некоторых дорог и тротуаров, расположенных на территории района, вызвали критику со стороны Олега Фурсова. Так, по улицам Губанова, Ново-Вокзальная и Физкультурная Департаменту городского хозяйства и экологии и муниципальному предприятию «Благоустройство» необходимо усилить работу по уборке мусора, очистке тротуаров от наледи.

Нарекания вызвало и состояние дорожного полотна. МП «Благоустройство» дано поручение включить ряд улиц в план аварийного ремонта. Необходимо отметь, что в этом году в Промышленном районе картами свыше 100 погонных метров будут отремонтированы улицы Зои Космодемьянской, Силина, Бубнова, Тополей, XXII Партсъезда (от ул. Ново-Садовой до ул. Солнечной), проспект Карла Маркса и другие.

Бульвар на улице Стара-Загора также вошёл в маршрут объезда. Напомним, что в 2016 году он был полностью реконструирован на участке до улицы Ново-Вокзальная. Были заменены плиточное и асфальтобетонное покрытие, уличное освещение, скамьи и урны, восстановлены фонтаны. Глава Самары положительно оценил состояние бульвара, но отметил, что пешеходные дорожки плохо очищены от наледи, возле урн за зиму скопился мелкий мусор. Устранить эти нарушения он поручил Департаменту городского хозяйства и экологии.

Также в ходе объезда Олег Фурсов посетил несколько дворов с целью проверить как идет работа по уборке. Напомним, что поддерживать порядок на территориях, прилегающих к жилым домам — обязанность управляющих компаний и ТСЖ.

Глава Самары раскритиковал работу организаций, обслуживающих дом № 143 по проспекту Кирова. Так, контейнерные площадки находятся в неудовлетворительном состоянии, а сами контейнеры переполнены. Внутридворовой проезд и тротуары не очищены от наледи. Аналогичные замечания поступили и в адрес одной из управляющих компаний, которая обслуживает дома на территории Приволжского микрорайона.

Олег Фурсов отметил, что к управляющим компаниям сейчас предъявляются самые жесткие требования. Компании, которые не способны своевременно убирать дворы, очищать крыши и тротуары от наледи, наказываются наложением административных взысканий. По итогам объезда организации, к которым возникли замечания, также «заработали» административные штрафы за допущенные нарушения.

Глава Самары также заявил, что по окончании зимнего периода все материалы об итогах работы управляющих компаний и допущенных нарушениях будут обобщены и направлены в Государственную жилищную инспекцию для принятия соответствующих мер. Кроме того, эта информация будет доведена до жителей для принятия ими решения о возможной смене той или иной управляющей компании.

Олег Фурсов поручил в ближайшие дни завершить очистку крыш от наледи, которая все еще остается на скатных кровлях и угрожает безопасности пешеходов.

Напомним, ранее для повышения эффективности уборки, территорию всех внутригородских районов было поручено поделить на так называемые квадраты. За каждым из них был закреплен ответственный сотрудник районной администрации, который отслеживает ход наведения порядка на вверенной ему территории. Олег Фурсов призвал сотрудников администрации Промышленного района более ответственно относится к вверенным им обязанностям.