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16:46 (мск), источник: Kazinform

За какие жизненно важные интересы страны могут лишить гражданства РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Министерстве юстиции РК пояснили появившиеся в законодательстве РК понятия «жизненно важные интересы страны» и дополнительный вид наказания в виде лишения гражданства РК, передаёт корреспондет МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Выступая в ходе брифинга, вице-министр юстиции РК Зауреш Баймолдина отметила, что согласно конституционным поправкам в статье 10 Конституции лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений и за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам страны. В связи с чем возникла необходимость определить само понятие «жизненно важные интересы РК» и перечень преступлений.

Вице-министр подчеркнула, что концепция проекта закона ещё не была вынесена на обсуждение межведомственной комиссии. Все предложения были выдвинуты государственными органами, в том числе Комитетом национальной безопасности. Поэтому количество статей может быть ещё изменено.

«Мы ни один новый состав, новую статью в УК РК не предлагаем. Это все действующие составы, и в эти действующие составы мы просто вносим дополнение — дополнительное наказание в виде лишения гражданства», — сказала Зауреш Баймолдина.

«Вред жизненно важным интересам любого государства — это деяния, которые посягают на территориальную целостность, незыблемость конституционного строя, социальную, политическую, экономическую стабильность, обороноспособность, безопасность и так далее», — добавила она.

В настоящее время предлагается под иным тяжким вредом жизненно важным интересам республики понимать вред, причиненный в результате совершения преступлений из 15 статей УК РК. Статья 160 — планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Статья 162 — производтво, приобретение или сбыт оружия массовго поражения. Статья 163 — применение запрещенных средств и методов ведения войны. Статья 164 — нарушение законов и обычаев войны. Статья 165 — преступное нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов. Статья 166 — бездействие либо дача преступного приказа во время вооруженного конфликта. Статья 168 — геноцид. Статья 169 — экоцид (массовое уничтожние растительного или живтоного мира, отравление атмосферы, земельных или водных ресурсов, а также совершение иных действий, вызвавших или способных вызвать эколоогическое бедствие или чрезвычайную экологиескую ситуацию). Статья 172 — участие в иностранных вооруженных конфликтах. Статья 174 — возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Статья 179 — пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание влатси либо насилственное изменение конституционного строя РК. Статья 181 — вооруженный мятеж. Статья 182 — создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности. Статья 185 — незаконное собирание, распространение, разглашение госсекретов. Статья 455 — сдача или оставление противнику средств ведения войны. Также в Минюсте озвучили одну из версий, как будет приводиться в действие наказание «лишение гражданства РК».

«Это отдельный состав преступления, на него заводится уголовное судопроизводство, человек осуждается. По обвинительному приговору суда в уполномоченный орган, то есть МВД, передаётся копия решения суда и там ставится вопрос об утрате гражданства. В рамках административных процедур уполномоченного органа регистрируется утрата гражданства. Взамен выдаётся удостоверение лица без гражданства. Это значит, что человек (если он не приобретёт гражданство иного государства) лишается всех социальных благ, всех льгот, он ничем пользоваться у нас не сможет. Но ему надо будет ещё отбыть наказание», — сообщил директор Департамента законодательства МЮ РК Дархан Игембаев.

Комментарии
1
Юрий Сапунов
Так это закон Яровой. Всех лешить гражданства!
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