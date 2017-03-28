Путин поставил точку в реформе ОСАГО
Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО.
Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО.
Документ за подписью президента Владимира Путина опубликован на официальном сайте правовой информации. Ранее законопроект, который лишает автовладельцев возможности получить денежную выплату в случае ДТП, был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Закон начнет действовать через 30 дней со дня официального опубликования.
Напомним, что документ содержит сразу несколько новелл. Так, выплата по ОСАГО по умолчанию будет осуществляться в виде ремонта машины. Однако закон все же определяет случаи, когда компенсация будет происходить в денежной форме. Это — полная гибель автомобиля, превышение стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тыс. руб.), гибель потерпевшего в ДТП или причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью. Претендовать на денежную выплату также могут инвалиды. Выплата может быть в деньгах и на основании договоренности потерпевшего со страховщиком.
Ремонт по ОСАГО нужно будет делать только с помощью новых запчастей, если только сам автовладелец не согласится на бывшие в употреблении или восстановленные детали. Срок ремонта не должен превышать 30 рабочих дней. Автосервис должен находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего.
Предполагается, что станцию ремонта будет выбирать потерпевший, но из предложенного страховщиком списка его партнеров. Для машин в возрасте до двух лет, которые находятся на гарантии, страховщик должен будет организовать ремонт у официального дилера.
По новым правилам, при натуральной выплате потерпевшему не придется доплачивать за износ запчастей. При денежном возмещении разница в стоимости новой и бывшей в употреблении детали (износ), так же, как и сейчас, будет вычитаться из выплаты.
Закон также предусматривает распространение системы прямого возмещения убытков (ПВУ) на коллективные столкновения (более двух машин). ПВУ означает, что потерпевший по ОСАГО обращается за выплатой к своему страховщику, а не к страховщику виновника, а затем страховые компании рассчитываются между собой.