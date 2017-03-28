Путин поставил точку в реформе ОСАГО

Напомним, что документ содержит сразу несколько новелл. Так, выплата по ОСАГО по умолчанию будет осуществляться в виде ремонта машины. Однако закон все же определяет случаи, когда компенсация будет происходить в денежной форме. Это — полная гибель автомобиля, превышение стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тыс. руб.), гибель потерпевшего в ДТП или причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью. Претендовать на денежную выплату также могут инвалиды. Выплата может быть в деньгах и на основании договоренности потерпевшего со страховщиком.

Документ за подписью президента Владимира Путина опубликован на официальном сайте правовой информации . Ранее законопроект, который лишает автовладельцев возможности получить денежную выплату в случае ДТП, был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Закон начнет действовать через 30 дней со дня официального опубликования.

Ремонт по ОСАГО нужно будет делать только с помощью новых запчастей, если только сам автовладелец не согласится на бывшие в употреблении или восстановленные детали. Срок ремонта не должен превышать 30 рабочих дней. Автосервис должен находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего.

Предполагается, что станцию ремонта будет выбирать потерпевший, но из предложенного страховщиком списка его партнеров. Для машин в возрасте до двух лет, которые находятся на гарантии, страховщик должен будет организовать ремонт у официального дилера.

По новым правилам, при натуральной выплате потерпевшему не придется доплачивать за износ запчастей. При денежном возмещении разница в стоимости новой и бывшей в употреблении детали (износ), так же, как и сейчас, будет вычитаться из выплаты.

Закон также предусматривает распространение системы прямого возмещения убытков (ПВУ) на коллективные столкновения (более двух машин). ПВУ означает, что потерпевший по ОСАГО обращается за выплатой к своему страховщику, а не к страховщику виновника, а затем страховые компании рассчитываются между собой.