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16:48 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон об онлайн-переписи населения

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который допускает проведение Всероссийской переписи населения с использованием интернета и делает обязательной микроперепись, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

Источник: РИА "Новости"

Сбор сведений о населении через интернет станет возможным при регистрации граждан в федеральной государственной информационной системе.

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При этом допускается как самостоятельное заполнение переписного листа на интернет-ресурсе, так и опрос переписчиками с использованием портативных компьютеров. Выборочное статистическое наблюдение на основе выборки не менее 5% населения (микроперепись) будет проводиться в период между всероссийскими переписями.

Документ предусматривает утверждение ответственным за проведение переписи федеральным органом исполнительной власти порядка сбора сведений о населении в электронном виде, а также по поручению правительства РФ — формы бланков электронных переписных листов.

Ожидается, что данные изменения позволят снизить нагрузку на граждан, предоставив им право выбора наиболее удобного способа участия во Всероссийской переписи населения, и повысить ее качество.

Комментарии
24
Сергей Зауглов
Самойлов, мы, тобой перечисленные, граждане России, и настоящие патриоты, а ты непонятно кто! Забирай с собой медвепутов и отправляйся в Северную Корею! Вам там самое место!
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эльшат мехтиев
Есть возможность увеличить данные по рождаемости и численности, которые снова стали падать.
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***SKARLETT***
что, налогов мало? на яхты и коттеджи не хватает?
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