Путин подписал закон об онлайн-переписи населения

Сбор сведений о населении через интернет станет возможным при регистрации граждан в федеральной государственной информационной системе.

При этом допускается как самостоятельное заполнение переписного листа на интернет-ресурсе, так и опрос переписчиками с использованием портативных компьютеров. Выборочное статистическое наблюдение на основе выборки не менее 5% населения (микроперепись) будет проводиться в период между всероссийскими переписями.

Документ предусматривает утверждение ответственным за проведение переписи федеральным органом исполнительной власти порядка сбора сведений о населении в электронном виде, а также по поручению правительства РФ — формы бланков электронных переписных листов.

Ожидается, что данные изменения позволят снизить нагрузку на граждан, предоставив им право выбора наиболее удобного способа участия во Всероссийской переписи населения, и повысить ее качество.