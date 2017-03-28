Гройсман анонсировал запуск новой программы бесплатных лекарств
КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. С 1 апреля текущего года в Украине заработает новая программа выделения бесплатных лекарств, сообщил
КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. С 1 апреля текущего года в Украине заработает новая программа выделения бесплатных лекарств, сообщил
По его словам, новая программа будет действовать для людей с
«Друзья, я думаю вы согласитесь со мной, что самое ценное в жизни каждого из нас — это здоровье. С 1 апреля 2017 года мы вводим новую программу бесплатных лекарств для людей с
Напомним, в августе прошлого года Гройсман заявил, что украинцы в ближайшее время увидят снижение цен на лекарства «благодаря мерам, принимаемым правительством.».
Весной 2016 года Гройсман поручил Министерству здравоохранения и Министерству экономического развития и торговли внести предложения, которые могли бы повлиять на формирование стоимости лекарств.