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16:33 (мск), источник: УНИАН

Украина, Польша и Литва призвали Лукашенко немедленно освободить всех задержанных на акциях протеста

Межпарламентская ассамблея глав парламентов Украины, Польши, Литвы призывает власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных во время антиправительственной акции, которая состоялась 25 марта в Минске.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в опубликованном пресс-службой парламента документе, который по результатам заседания Ассамблеи подписали председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис и маршалок Сената Республики Польша Станислав Карчевский.

«Независимость Беларуси — это важный элемент архитектуры безопасности в Европе», — говорится в документе.

Ассамблея призывает власти Беларуси уважать фундаментальные права человека, а также уважать гражданские свободы, являющиеся фундаментом, на котором Европейский союз хочет строить взаимоотношения с Беларусью.

Также в документе говорится об угрозе «для целого региона, связанной со строительством опасной атомной электростанции в Островце».

Кроме того, Ассамблея призвала поскорее завершить переговоры ЕС и Беларуси об упрощении визового режима и реадмиссии граждан.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в Минске правоохранители разогнали антиправительственную акцию, около 700 человек были арестованы.

Суд Ленинского района Минска приговорил к 15 суткам ареста гражданина Украины Руслана Терещенко, задержанного за участие в акциях протеста 25 марта.

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