Граждан РФ предложили к 2035 году подключить к системе удаленного мониторинга здоровья

Соруководителями рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты являются председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик и первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян.

«В 2035 году подавляющее большинство граждан будут подключены к системе мониторинга 24/7 и будут взаимодействовать с десятками разных устройств», — говорится в документе.

Согласно планам, изложенным в документе, для сбора данных будут использоваться «браслеты, нательные датчики, контактные линзы, имплантируемые устройства».

«Все эти устройства собирают данные без ущерба для повседневной жизни, а их стоимость стремительно снижается. Собранные данные обрабатываются в облачной инфраструктуре», — отмечается в документе.

К IV кварталу 2017 года планируется поставить на производство ключевые виды неинвазивных приборов, передающих на расстоянии данные о состоянии пациента: тонометры, глюкометры, пикфлуометры, ЭКГ-мониторы и др. К концу 2019 года планируется провести работы по созданию полной линейки персональных телемедицинских приборов и исследования по разработке имплантируемых приборов первой волны.

Для реализации мероприятий дорожной карты в России будет разработана линейка неинвазивных и инвазивных персональных телемедицинских приборов, в том числе для безманжетной диагностики артериального давления, «бескровной» диагностики биохимических показателей крови, слюны, а также наноустройств. Приборы смогут распознавать пациента, выявлять экстренные события.