Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Две трети случаев рака объяснили невезением
Аренда дач в Крыму подешевела перед началом сезона
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«Нечего деньги прятать»: отец оправдал сына за смерть Вороненкова
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии - решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
16:23 (мск), источник: RNS

Граждан РФ предложили к 2035 году подключить к системе удаленного мониторинга здоровья

Большинство граждан России к 2035 году будут подключены к системе сбора анализа данных о состоянии здоровья, в том числе о частоте сердечных сокращений, артериальном давлении и метаболических маркерах, следует из проекта дорожной карты развития рынка HealthNet, который является одним из направлений программы «Национальная технологическая инициатива», созданной Агентством стратегических инициатив (АСИ) по поручению президента Владимира Путина (документ есть в распоряжении RNS).

Источник: RNS

Соруководителями рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты являются председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик и первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян.

«В 2035 году подавляющее большинство граждан будут подключены к системе мониторинга 24/7 и будут взаимодействовать с десятками разных устройств», — говорится в документе.

Согласно планам, изложенным в документе, для сбора данных будут использоваться «браслеты, нательные датчики, контактные линзы, имплантируемые устройства».

«Все эти устройства собирают данные без ущерба для повседневной жизни, а их стоимость стремительно снижается. Собранные данные обрабатываются в облачной инфраструктуре», — отмечается в документе.

К IV кварталу 2017 года планируется поставить на производство ключевые виды неинвазивных приборов, передающих на расстоянии данные о состоянии пациента: тонометры, глюкометры, пикфлуометры, ЭКГ-мониторы и др. К концу 2019 года планируется провести работы по созданию полной линейки персональных телемедицинских приборов и исследования по разработке имплантируемых приборов первой волны.

Для реализации мероприятий дорожной карты в России будет разработана линейка неинвазивных и инвазивных персональных телемедицинских приборов, в том числе для безманжетной диагностики артериального давления, «бескровной» диагностики биохимических показателей крови, слюны, а также наноустройств. Приборы смогут распознавать пациента, выявлять экстренные события.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп нашел связи Клинтонов с Россией
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
Путин поставил точку в реформе ОСАГО
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь