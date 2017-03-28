В Генштабе назвали американские корабли в Черном море угрозой

Всего на кораблях ПРО США может быть развернуто более 1000 крылатых ракет с дальностью стрельбы до 2500 километров.

Отметим, что в начале февраля американский эсминец USS Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами, появился в Черном море. Отмечалось, что официальная цель перебазировки судна — проведение «операций по обеспечению безопасности на море, повышения боеспособности и возможности взаимодействия союзников и партнеров в регионе». Затем около румынской Констанцы был замечен американский десантный корабль Carter Hall.

Для характеристики ситуации на Черном море американские военные используют термин A2/AD. Он обозначает зону, где враждебные России силы не смогут находиться без причинения им неприемлемого ущерба. Помимо Черного моря зоны A2/AD развернуты над Балтикой, Кольским полуостровом, Москвой, Санкт-Петербургом и Тартусом, считают западные военные аналитики.

Кроме кораблей США в Румынию прибыли их союзники по блоку НАТО: французский фрегат-неведимка класса La Fayette и эскадренный миноносец Diamond ВМС Великобритании.

Впрочем, Черноморский флот обладает всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности страны. Ранее заместитель председателя Российского союза ветеранов, экс-командующий береговыми войсками ЧФ генерал-майор Владимир Романенко заявил, что в случае военного конфликта любой корабль ВМС США в Черном море будет уничтожен ракетными комплексами в течение нескольких минут.

— У корабля США есть несколько минут жизни в Черном море — я говорю вам ответственно, поскольку те ракетные комплексы, что есть на вооружении у Черноморского флота, да еще действуя с нескольких направлений, никак не позволят ему решать свои оперативные и стратегические задачи, — рассказал генерал Романенко.

Для защиты территориальных вод России и Черноморский флот использует противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», подводные лодки проекта «Варшавянка» и надводные корабли с крылатыми ракетами «Калибр». Воздушное пространство над Крымским полуостровом охраняют зенитные системы С-400 «Триумф».