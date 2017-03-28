Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее свежих
В России запретят старые электросчетчики
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«Нечего деньги прятать»: отец оправдал сына за смерть Вороненкова
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии - решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
16:34 (мск), источник: "Российская газета"

В Генштабе назвали американские корабли в Черном море угрозой

«Патрулирование кораблей ПРО в акватории Черного и Балтийского морей представляют угрозу для объектов в европейской части России, так как имеется неопределенность, какое оружие в данный момент загружено в пусковые установки — противоракеты или крылатые ракеты», — цитируют РИА Новости военачальника.

Всего на кораблях ПРО США может быть развернуто более 1000 крылатых ракет с дальностью стрельбы до 2500 километров.

Отметим, что в начале февраля американский эсминец USS Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами, появился в Черном море. Отмечалось, что официальная цель перебазировки судна — проведение «операций по обеспечению безопасности на море, повышения боеспособности и возможности взаимодействия союзников и партнеров в регионе». Затем около румынской Констанцы был замечен американский десантный корабль Carter Hall.

Для характеристики ситуации на Черном море американские военные используют термин A2/AD. Он обозначает зону, где враждебные России силы не смогут находиться без причинения им неприемлемого ущерба. Помимо Черного моря зоны A2/AD развернуты над Балтикой, Кольским полуостровом, Москвой, Санкт-Петербургом и Тартусом, считают западные военные аналитики.

Кроме кораблей США в Румынию прибыли их союзники по блоку НАТО: французский фрегат-неведимка класса La Fayette и эскадренный миноносец Diamond ВМС Великобритании.

Впрочем, Черноморский флот обладает всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности страны. Ранее заместитель председателя Российского союза ветеранов, экс-командующий береговыми войсками ЧФ генерал-майор Владимир Романенко заявил, что в случае военного конфликта любой корабль ВМС США в Черном море будет уничтожен ракетными комплексами в течение нескольких минут.

— У корабля США есть несколько минут жизни в Черном море — я говорю вам ответственно, поскольку те ракетные комплексы, что есть на вооружении у Черноморского флота, да еще действуя с нескольких направлений, никак не позволят ему решать свои оперативные и стратегические задачи, — рассказал генерал Романенко.

Для защиты территориальных вод России и Черноморский флот использует противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», подводные лодки проекта «Варшавянка» и надводные корабли с крылатыми ракетами «Калибр». Воздушное пространство над Крымским полуостровом охраняют зенитные системы С-400 «Триумф».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия ответит на ракетные планы США
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
Путин поставил точку в реформе ОСАГО
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь