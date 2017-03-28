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16:57 (мск), источник: Интерфакс

Избирком зарегистрировал инициативную группу референдума по Исаакию

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Избирательная комиссия Петербурга на заседании во вторник зарегистрировала инициативную группу по организации референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора.

Источник: РИА "Новости"

14 марта избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы референдума, поскольку ходатайство не соответствовало требованиям закона. Однако прямо на заседании комиссии депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский передал председателю Горизбиркома Виктору Панкевичу новую заявку, в которой были исправлены ошибки.

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Инициативная группа граждан подала в городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на крови. В инициативную группу вошли 22 человека, в том числе шесть депутатов Законодательного собрания от «Яблока», «Справедливой России» и «Партии роста», представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Горожанам предлагается ответить на следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

По мнению авторов инициативы, все три собора должны остаться частью государственных музеев и не передаваться религиозным организациям при условии проведения в них церковных служб.

Комментарии
14
Товарищ Сухов Красноармеец
Какой такой рифирендум? Отдать законному владельцу - Церкви
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андрей самойлов
Собор строился для Православной церкви , а не для либераста Вишневского. Какой ещё референдум???
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андрей самойлов
" сухинький" укропчик у меня к тебе нет уважения. Ни тебя ни либерастов вообще , я не уважаю . А во вторых кто же тебе сказал что Храм строился лишь на государственные деньги? И строился он не для музейного сообщества. А посещать Православные Храмы в нашей стране можно всем и кстати бесплатно......
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