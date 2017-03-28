Куйвашев сменил форму управления Средним Уралом

За 5 лет в Свердловской области планируется создать 22 тысячи новых рабочих мест в моногородах и реализовать не менее 100 проектов по благоустройству муниципалитетов. Достичь этих показателей планируется за счет перехода региона на проектную форму управления. Об этом 28 марта 2017 года объявил губернатор Евгений Куйвашев на совещании с главами муниципалитетов, сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информполитики.

«Степень участия в этой работе муниципалитета может быть различной в зависимости от его специфики. Но создавать условия для развития современных производств, привлечения новых инвесторов, развития социальной сферы — это могут и должны делать все главы. Это в ваших интересах, в интересах ваших земляков. Я буду держать под личным контролем ход реализации проектов», — подчеркнул Куйвашев.

По словам заместителя администрации главы региона Евгения Гурария, для перехода на новую форму работы был сформирован проектный комитет, утвержден план мероприятий на 2017 год. Кроме того, разработаны паспорта восьми проектов, включающих в себя развитие малого бизнеса, ЖКХ, международной кооперации и других сфер жизни региона.