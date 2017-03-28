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18:04 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин на заседании Совета ПФО поделился опытом Самарской области по противодействию «теневой» экономике

Во вторник, 28 марта, в Оренбурге Михаил Бабич провел заседание Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. В работе совета принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, который стал одним из основных докладчиков.

В Совете округа также приняли участие руководители других регионов ПФО, представители МВД, Министерства экономического развития, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Министерства юстиции, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга, Росстата, Росалкогольрегулирования, региональных органов исполнительной власти и научного сообщества, а также главные федеральные инспекторы регионов ПФО.

На заседании обсуждались меры эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению в регионах Поволжья.

Михаил Бабич в своем вступительном слове отметил, что задача провести Совет округа, посвященный этой проблеме, была поставлена Советом безопасности России. «.

Теневая экономика — сложное явление, обусловленное целой совокупностью факторов. Приволжский федеральный округ обладает колоссальным экономическим потенциалом, только в 2016 году сумма инвестиций в основной капитал в регионах округа составила 2,4 трлн рублей. И так называемая «теневая» экономика наносит реальный ущерб развитию регионов ПФО, — подчеркнул полномочный представитель президента страны.

Михаил Бабич заметил, что суммарные потери регионов округа от незаконной экономической деятельности составили порядка 27 млрд рублей. По оценкам экспертов, в прошлом году порядка 3,5 млн человек в ПФО были заняты в неформальном секторе экономики. Михаил Бабич добавил, что эти люди оказались выведены из налоговой системы страны.

«Широкое распространение в округе получило активное использования фирм-“однодневок” для легализации доходов, полученных преступным путем, ведется незаконная банковская деятельность, распространение получила так называемая “теневая” инкассация. Следует навести порядок при заключении государственных и муниципальных контрактов и необходимо жестко поставить заслон системе откатов. Реакции требует и засилье контрафактных товаров», — обозначил проблемы полпред.

Кроме того, полпред поставил задачу навести порядок в сфере пассажирских перевозок, утилизации твердых бытовых отходов.

В Самарской области власти планомерно ведут работу по противодействию созданию «теневых» схем. К примеру, только наведение порядка в сфере ЖКХ позволит сохранить в региональном бюджете порядка 3 млрд рублей.

В частности, по инициативе Николая Меркушкина компенсация жителям для оплаты услуг ЖКХ теперь начисляется после подтверждения оплаты коммунальных услуг. Губернатор неоднократно подчеркивал, что этот механизм позволит свести к нулю использования мошеннических схем в этой сфере и, как следствие, сделать жилищно-коммунальное хозяйство региона более прозрачным.

Опыт губернии в решении этого сложного вопроса оказался востребованным и в других регионах ПФО, и в ходе заседания Совета Николай Меркушкин подробно рассказал о работе, проводимой в Самарской области.

«Сегодня на совещании поднимается чувствительная тема для региона. К примеру, в сфере ЖКХ в Самарской области вращается порядка 100 млрд рублей. Сейчас мы видим, что многие управляющие компании не хотят работать прозрачно», — сообщил в ходе заседания Николай Меркушкин.

Губернатор добавил, что региональные УК неохотно переходят на работу через единый расчетный центр. «В случае работы с ЕРЦ областные власти могут видеть, куда идут государственные средства, направляемые УК в качестве дотаций. Но пока можно констатировать, что прозрачно управляющие компании пока работать не хотят», — сказал глава региона.

Так, было выявлено, что порядка 8% от общего числа получателей льгот на оплату услуг ЖКХ после изменения системы начисления льгот никак себя не проявили в органах соцзащиты.

«Либо им не нужны эти льготы, либо они не проживают на территории Самарской области, а раньше компенсации им переводились. Только по этой статье мы оставляем в бюджете десятки миллионов рублей», — привел пример Николай Меркушкин.

Глава региона пояснил, что власти совместно с правоохранительными органами сейчас ведут серьезную работу по наведению порядка в сфере ЖКХ.

Губернатор подчеркнул, что до недавнего времени коррупционные схемы по выводу бюджетных средств существовали и при дотировании льготных перевозок в Самаре.

«В городе действовала безлимитная карта для пенсионеров и были случаи, что по одной карте совершалось более тысячи поездок в месяц, которые компенсировались областным бюджетом. Сейчас мы ограничили число поездок до 50, и в феврале почти 96% льготников уложились в этот норматив», — рассказал Николай Меркушкин.

Руководитель области привел неутешительную статистику: из 18 млрд руб., выделяемых государством на те или иные единовременные денежные выплаты населению, 3 млрд руб. уходили в «тень». Теперь, после введения нового механизма системы социальных выплат, «серым» схемам был поставлен заслон.

«Для повышения прозрачности в сфере ЖКХ, в частности, в Самарской области продолжается реформа местного самоуправления. Создаются общественные советы, в которые войдут представители областной власти, правоохранительных органов. Они получат право контролировать работу управляющих компаний», — рассказал Николай Меркушкин.

Сразу после завершения Совета ПФО Николай Меркушкин рассказал об итогах заседания журналистам самарских СМИ. «Общая тема совещания очень актуальная — взаимодействие органов власти, органов местного самоуправления с правоохранительными органами по борьбе с коррупцией в сферах услуг для населения», — сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что тема была подробно рассмотрена, об итогах работы будет доложено в Совет безопасности РФ и президенту страны. «В своем выступлении я рассказал, как мы наводим порядок в Самарской области. Только за последние 3−4 года в сфере ЖКХ нас удалось сохранить более 12 млрд рублей, по которым ранее было нецелевое расходование», — привел пример Николай Меркушкин.

Глава региона подчеркнул, что наведение порядка позволит в полном объеме выполнять те задачи, которые сейчас стоят перед ЖКХ. «Возможности двигаться вперед есть, но нужен порядок, нужно, чтобы каждый рубль, направляемый и государством, и человеком, работал. В том числе на это направлено и изменение системы выплат, которая позволит только за счет наведения порядка сохранить как в ЖКХ, так и в транспорте до 3−3, из 18 млрд руб., которые раньше уходили по разным каналам», — пояснил Николай Меркушкин.

Губернатор добавил, что в ходе совещания обсуждалась и тема регулирования рынка алкогольной продукции. В частности, поднималась актуальная для Самарской области тема пресечения поставок контрабандного алкоголя из Казахстана и ликвидация незаконных цехов по производству алкоголя.

«Мы из-за отсутствия порядка в этой сфере ежегодно теряем несколько миллиардов рублей», — сказал Николай Меркушкин.

Как рассказал губернатор, бороться с нелегальным рынком алкоголя будут помогать и общественные советы. В ответ на территории будут возвращаться до 80% собранных акцизов, которые можно будет направлять, например, на благоустройство микрорайонов.

Также на заседании Совета было принято решение обратиться в Правительство РФ с предложением повысить требования к частным пассажирским перевозчикам, что позволит навести порядок и в этой сфере.

«В итоге средства, которые будут сохранены путем пресечения коррупционных составляющих, направляются на все наши стройки — жилье, школы и детские сады, дороги, мосты», — подчеркнул Николай Меркушкин.

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