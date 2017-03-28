Додон заявил, что вынужден инициировать процедуру проведения референдумов

Об этом он написал во вторник на своей странице в facebook, комментируя результаты состоявшейся встречи с послами постсоветских государств, аккредитованных в Молдове.

«Сегодня состоялась моя вторая встреча с послами ряда государств бывшего СССР, аккредитованных в Молдове. В ходе встречи обсудили ряд важнейших вопросов в области внутренней и внешней политики. Сообщил послам о том, что целый ряд президентских инициатив, в том числе об отмене закона о выплате украденного миллиарда за счет граждан, были заблокированы парламентом, что вынуждает меня начать процедуру консультации с народом Республики Молдова», — написал Додон.

Он не стал описывать детали будущих референдумов.

Ранее, глава государства уже говорил о намерении провести референдумы по отмене закона о порядке возврата украденного из банковской системы миллиарда долларов, по геополитическому вектору страны, а также по вопросу внесения поправок в конституцию с целью расширения полномочий президента.