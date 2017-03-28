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17:48 (мск), источник: Noi.md

Глава коммунистов Приднестровья встретится с Ким Чен Ыном

Олег Хоржан отправился с недельным визитом в Северную Корею (КНДР).

Источник: Noi.md

Председатель Партии коммунистов Приднестровья (ПКП) Олег Хоржан, как следует из пресс-релиза, отправился в КНДР в составе многочисленной делегации из нескольких стран Содружества независимых государств (СНГ). сообщает NOI.md.

Олег Хоржан, являясь депутатом Верховного совета Приднестровья, вошёл в состав многочисленной делегации, наряду с депутатами парламентов России, Белоруссии и Казахстана, лидерами политических партий этих стран, известными журналистами и телеведущими. В рамках визита планируется встреча делегатов с руководством Трудовой партии Северной Кореи, в том числе с её лидером Ким Чен Ыном.

Визит продлится до 3 апреля. В ходе официальной поездки делегаты, в том числе глава ПКП Олег Хоржан, ознакомятся с достижениями КНДР в сферах науки, образования, культуры и темпами «строительства государства в улсовиях жесточайшей блокады со стороны западных стран».

Уточним, что Олег Хоржан был переизбран на посту председателя Партии коммунистов Приднестровья в декабре 2016 года. Он сохраняет этот пост с 2003 года. Хоржан выдвигал свою кандидатуру на выборах главы Приднестровья, состоявшихся 1 декабря 2016 года, по итогам которых набрал чуть более 3% голосов.

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