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18:10 (мск), источник: ЮГА.ру

Департамент строительства Краснодарского края возглавил Вадим Сергеев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Вадима Сергеева руководителем краевого департамента строительства.

Источник: Администрация Краснодарского края

Ранее исполняющим обязанности руководителя был Георгий Иващенко.

Вадиму Сергееву 49 лет. С 1999 по 2010 год работал на руководящих должностях в области энергетики. В 2010 году Сергеев возглавил межрегиональный отдел по надзору за гидротехническими сооружениями, затем стал заместителем руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. С 2014 года работал руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Женат, имеет дочь.

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