Департамент строительства Краснодарского края возглавил Вадим Сергеев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Вадима Сергеева руководителем краевого департамента строительства.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Вадима Сергеева руководителем краевого департамента строительства.
Ранее исполняющим обязанности руководителя был Георгий Иващенко.
Вадиму Сергееву 49 лет. С 1999 по 2010 год работал на руководящих должностях в области энергетики. В 2010 году Сергеев возглавил межрегиональный отдел по надзору за гидротехническими сооружениями, затем стал заместителем руководителя