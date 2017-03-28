Департамент строительства Краснодарского края возглавил Вадим Сергеев

Ранее исполняющим обязанности руководителя был Георгий Иващенко.

Вадиму Сергееву 49 лет. С 1999 по 2010 год работал на руководящих должностях в области энергетики. В 2010 году Сергеев возглавил межрегиональный отдел по надзору за гидротехническими сооружениями, затем стал заместителем руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. С 2014 года работал руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Женат, имеет дочь.