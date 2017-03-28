Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Генштаб ВС РФ: ПРО США может перехватить все российские ракеты
«Нужен премьер без креативности»: эксперт о судьбе Медведева
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Волнения в ВСУ: бойцы не подчиняются приказам командиров - СМИ
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Таинственный космолет США пробыл на орбите почти 2 года – СМИ
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
18:23 (мск), источник: Газета.Ру

Путин сообщил о возможных поставках Sukhoi Superjet 100 в Иран

Президент России Владимир Путин заявил, что страна может поставить в Иран современные среднемагистральные самолеты типа Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом сообщает РИА «Новости»..

Источник: AP 2017

«В ходе переговоров обсуждались пути расширения кооперации в машиностроении, в сфере гражданской авиации. На повестке дня возможные поставки в Иран современных среднемагистральных самолетов типа Sukhoi Superjet 100, а также вертолетов для санитарной авиации страны», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Иран заинтересован в покупке 12 самолетов SSJ-100.

Комментарии
25
эльшат мехтиев
Понты должны быть реальными, а не в вечность!)) Со спортом так. Победы любой ценой, а про допинг и лишение медалей пачками потом...Главное сейчас победа любой ценой...Дешёвый популист путин.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
эльшат мехтиев
Вот же наглость Это ваша работа- унижать. Весь мир ты тут унижаешь и свою страну. Одного путина восхваляешь!)) Ну наглость...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
эльшат мехтиев
Иран вроде как несколько сот Боингов заказал. Пустой вброс и розыгрыш неосуществимых будущих побед. Власть конкретно подсела на объявление побед досрочно. Главное ведь объявить!! Память народа коротка.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Иран собирается купить у России 12 самолетов «Сухой Суперджет 100»
22 февраля© Ньюстюб
Парламент Шотландии проголосовал за референдум о независимости
Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Трамп откажется от энергетической политики Обамы
Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакию
Месси дисквалифицирован на четыре матча отбора ЧМ-2018
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
За что Месси дисквалифицирован на четыре матча Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о четырехматчевой дисквалификации капитана сборной Аргентины Лионеля Месси
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь