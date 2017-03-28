Путин сообщил о возможных поставках Sukhoi Superjet 100 в Иран
Президент России Владимир Путин заявил, что страна может поставить в Иран современные среднемагистральные самолеты типа Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом сообщает РИА «Новости»..
Президент России Владимир Путин заявил, что страна может поставить в Иран современные среднемагистральные самолеты типа Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом сообщает РИА «Новости»..
«В ходе переговоров обсуждались пути расширения кооперации в машиностроении, в сфере гражданской авиации. На повестке дня возможные поставки в Иран современных среднемагистральных самолетов типа Sukhoi Superjet 100, а также вертолетов для санитарной авиации страны», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Иран заинтересован в покупке 12 самолетов SSJ-100.