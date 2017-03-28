В МИД Украины прогнозируют, что после Brexit в мире значительно возрастет роль французского языка
В Министерстве иностранных дел Украины допускают, что роль французского языка после выхода Британии из Евросоюза значительно возрастет в мире.
В Министерстве иностранных дел Украины допускают, что роль французского языка после выхода Британии из Евросоюза значительно возрастет в мире.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц по случаю церемонии завершения 22-й недели Франкофонии в Украине.
«Роль французского языка после, будем говорить откровенно, определенного упадка, в течение последних десятилетий значительно возрастает. Особенно на фоне выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Когда этот процесс закончится, то есть вполне вероятные предположения о том, что английский перестанет быть одним из рабочих языков Европейского Союза», — заявил Заяц.
«Потому что, согласно уставным документам Европейского Союза, если в одном из
По его мнению, за несколько лет роль французского языка значительно возрастет и к таким изменениям надо готовиться.
*** 23 июня 2016 года на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против — 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.