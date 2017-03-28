Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Генштаб ВС РФ: ПРО США может перехватить все российские ракеты
Кремль ответил на вопрос об отказе телеканалов освещать митинги
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Волнения в ВСУ: бойцы не подчиняются приказам командиров - СМИ
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Таинственный космолет США пробыл на орбите почти 2 года – СМИ
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
18:12 (мск), источник: УНИАН

В МИД Украины прогнозируют, что после Brexit в мире значительно возрастет роль французского языка

В Министерстве иностранных дел Украины допускают, что роль французского языка после выхода Британии из Евросоюза значительно возрастет в мире.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц по случаю церемонии завершения 22-й недели Франкофонии в Украине.

«Роль французского языка после, будем говорить откровенно, определенного упадка, в течение последних десятилетий значительно возрастает. Особенно на фоне выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Когда этот процесс закончится, то есть вполне вероятные предположения о том, что английский перестанет быть одним из рабочих языков Европейского Союза», — заявил Заяц.

«Потому что, согласно уставным документам Европейского Союза, если в одном из государств-членов есть два или три иностранных официальных языка, то оно может предложить лишь один в качестве официального язык Европейского Союза, и никто кроме Соединенного Королевства не сможет предложить английский как рабочий язык», — добавил Заяц.

По его мнению, за несколько лет роль французского языка значительно возрастет и к таким изменениям надо готовиться.

*** 23 июня 2016 года на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против — 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Украине за два месяца уплатили почти 2 миллиарда военного сбора
Парламент Шотландии проголосовал за референдум о независимости
Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Трамп откажется от энергетической политики Обамы
Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакию
Месси дисквалифицирован на четыре матча отбора ЧМ-2018
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
За что Месси дисквалифицирован на четыре матча Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о четырехматчевой дисквалификации капитана сборной Аргентины Лионеля Месси
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь