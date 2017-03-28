В МИД Украины прогнозируют, что после Brexit в мире значительно возрастет роль французского языка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц по случаю церемонии завершения 22-й недели Франкофонии в Украине.

«Роль французского языка после, будем говорить откровенно, определенного упадка, в течение последних десятилетий значительно возрастает. Особенно на фоне выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Когда этот процесс закончится, то есть вполне вероятные предположения о том, что английский перестанет быть одним из рабочих языков Европейского Союза», — заявил Заяц.

«Потому что, согласно уставным документам Европейского Союза, если в одном из государств-членов есть два или три иностранных официальных языка, то оно может предложить лишь один в качестве официального язык Европейского Союза, и никто кроме Соединенного Королевства не сможет предложить английский как рабочий язык», — добавил Заяц.

По его мнению, за несколько лет роль французского языка значительно возрастет и к таким изменениям надо готовиться.

*** 23 июня 2016 года на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против — 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.