Трамп откажется от энергетической политики Обамы

Таким образом, по словам Прюитта, президент «возьмет курс одновременно на создание рабочих мест и на защиту окружающей среды».

Появятся рабочие места в нефтегазовом секторе. Слишком долго, на протяжении нескольких лет, некоторые сектора промышленности, определенные сектора экономики находились под пристальным вниманием EPA. Такого больше не будет.

Как ожидается, помимо того, что президент пересмотрит план «Чистая энергия», введенный его предшественником, он также отменит мораторий на разработку новых месторождений угля. Обама ввел этот запрет в 2016 году. Трамп резко высказывался о моратории и заявлял, что Обама развязал войну против угля, которая вылилась в сокращение рабочих мест и угрозу будущему американских шахтеров.

При этом телеканал отмечает, что администрация США пока не пришла к единому мнению относительно выхода США из Парижского соглашения по климату, ратифицированного Вашингтоном в сентябре 2016 года.

План «Чистая энергия» предусматривает собой сокращение объемов выработки электроэнергии при помощи угля и переход на постоянное использование возобновляемых источников энергии. Он был разработан для того, чтобы объем углеродосодержащих выбросов в атмосферу в США сократился на треть.