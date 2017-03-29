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10:32 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация планирует разработать новую комплексную транспортную схему города до конца апреля

Администрация Нижнего Новгорода планирует разработать новую комплексную транспортную схему города до конца апреля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 28 марта.

Такую информацию озвучил директор департамента транспорта и связи города Александр Голофастов, принимая участие в круглом столе на тему «Пассажирские перевозки в Нижнем Новгороде: проблемы и пути их решения».

«Необходимость изменений в системе работы общественного транспорта в Нижнем Новгороде назрела давно, и администрация города это хорошо понимает. Мы готовы публично обсуждать комплексную транспортную схему на всех этапах ее реализации. Общественное мнение — необходимая часть успешного внедрения транспортной схемы. До конца апреля департамент транспорта готов представить наработки, где, в том числе, будут указаны новые открывающиеся маршруты», — сказал Александр Голофастов.

В круглом столе также приняли участие руководители муниципальных транспортных предприятий. Участники дискуссии подошли к проблемам общественного транспорта в областном центре с разных сторон: представители ГИБДД представили сводку аварийности (36 ДТП по вине водителей автобусов с начала этого года, 29 из них — маршрутки); частные перевозчики и эксперты поделились своими предложениями по улучшению работы общественного транспорта; представители муниципалитета рассказали о работе, которая ведется в настоящее время.

Как сообщает управление по работе со СМИ, сейчас для администрации города остается открытым вопрос контроля над работой частных перевозчиков: большинство жалоб от жителей связаны с тем, что маршрутки не ходят по расписанию, часто попадают в аварии, на линии меньше автобусов, чем заявлено. Вопрос можно решить с помощью транспортной инспекции. Такой контроль требует передачи ряда государственных функций на уровень муниципалитета, переговоры в этом направлении уже идут.

Кроме того, при проведении следующих конкурсов на осуществление частных перевозок будут изменены требования к претендентам по состоянию техники, нормам безопасности, а также вырастут штрафы за несоблюдение этих требований, вплоть до отзыва свидетельства на право работать на маршруте.

По данным приведенных в ходе круглого стола исследований, из 152 маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде 22% — полные аналоги и еще 25% ближайшие аналоги. Таким образом, 47% городских маршрутов так или иначе дублируют друг друга.

«Из-за нездоровой конкуренции, особенно в часы пик, автобусы создают аварийные ситуации и пробки на основных транспортных развязках», — считают участники круглого стола. Они согласились, что эта ситуация не устраивает ни муниципальных перевозчиков, ни владельцев маршруток. По итогам мероприятия принято решение регулярно организовывать подобные обсуждения, чтобы с привлечением общественности и экспертов изменить работу общественного транспорта в городе в лучшую сторону.

«Конечная задача в данном случае — наладить взаимодействие так, чтобы частные и муниципальные перевозчики не конкурировали, и при этом каждый качественно исполнял свои социальные функции в интересах жителей», — подчеркнул Александр Голофастов.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода планирует организовать 27 частных маршрутов вместо 31 отменяемого.

В январе 2017 года сообщалось, что общественные слушания и аукционы по новым маршрутам планируется провести весной, чтобы с июня 2017 года перевозчики уже вышли на эти маршруты.

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