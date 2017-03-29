Нижегородская администрация планирует разработать новую комплексную транспортную схему города до конца апреля

Такую информацию озвучил директор департамента транспорта и связи города Александр Голофастов, принимая участие в круглом столе на тему «Пассажирские перевозки в Нижнем Новгороде: проблемы и пути их решения».

«Необходимость изменений в системе работы общественного транспорта в Нижнем Новгороде назрела давно, и администрация города это хорошо понимает. Мы готовы публично обсуждать комплексную транспортную схему на всех этапах ее реализации. Общественное мнение — необходимая часть успешного внедрения транспортной схемы. До конца апреля департамент транспорта готов представить наработки, где, в том числе, будут указаны новые открывающиеся маршруты», — сказал Александр Голофастов.

В круглом столе также приняли участие руководители муниципальных транспортных предприятий. Участники дискуссии подошли к проблемам общественного транспорта в областном центре с разных сторон: представители ГИБДД представили сводку аварийности (36 ДТП по вине водителей автобусов с начала этого года, 29 из них — маршрутки); частные перевозчики и эксперты поделились своими предложениями по улучшению работы общественного транспорта; представители муниципалитета рассказали о работе, которая ведется в настоящее время.

Как сообщает управление по работе со СМИ, сейчас для администрации города остается открытым вопрос контроля над работой частных перевозчиков: большинство жалоб от жителей связаны с тем, что маршрутки не ходят по расписанию, часто попадают в аварии, на линии меньше автобусов, чем заявлено. Вопрос можно решить с помощью транспортной инспекции. Такой контроль требует передачи ряда государственных функций на уровень муниципалитета, переговоры в этом направлении уже идут.

Кроме того, при проведении следующих конкурсов на осуществление частных перевозок будут изменены требования к претендентам по состоянию техники, нормам безопасности, а также вырастут штрафы за несоблюдение этих требований, вплоть до отзыва свидетельства на право работать на маршруте.

По данным приведенных в ходе круглого стола исследований, из 152 маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде 22% — полные аналоги и еще 25% ближайшие аналоги. Таким образом, 47% городских маршрутов так или иначе дублируют друг друга.

«Из-за нездоровой конкуренции, особенно в часы пик, автобусы создают аварийные ситуации и пробки на основных транспортных развязках», — считают участники круглого стола. Они согласились, что эта ситуация не устраивает ни муниципальных перевозчиков, ни владельцев маршруток. По итогам мероприятия принято решение регулярно организовывать подобные обсуждения, чтобы с привлечением общественности и экспертов изменить работу общественного транспорта в городе в лучшую сторону.

«Конечная задача в данном случае — наладить взаимодействие так, чтобы частные и муниципальные перевозчики не конкурировали, и при этом каждый качественно исполнял свои социальные функции в интересах жителей», — подчеркнул Александр Голофастов.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода планирует организовать 27 частных маршрутов вместо 31 отменяемого.

В январе 2017 года сообщалось, что общественные слушания и аукционы по новым маршрутам планируется провести весной, чтобы с июня 2017 года перевозчики уже вышли на эти маршруты.