Китайская цензура становится изощреннее

Полиция крупнейшего китайского города Чунцин (население свыше 50 млн человек) объявила о введении нового порядка регулирования доступа в Интернет.

Как сообщает гонконгская газета South China Morning Post, с 27 марта вводится в действие новый свод наказаний за попытки обойти государственную цензуру Интернета. По сравнению с действовавшим с 2011 года законодательством, отмечает газета, вводятся более строгие меры контроля за действиями пользователей Сети.

В частности, за попытки использовать для выхода в Интернет технологии виртуальных частных сетей (VPN- соединения, наиболее часто используемые способы обойти блокировку) или иные способы маскировки пользователи теперь могут быть не только лишены доступа к локальным сетям, но и подвергнуты крупным штрафам.

Особенно жесткие меры теперь могут применяться к организаторам кабельных подключений к Всемирной сети и создателям локальных сетей, позволяющих обходить государственные запреты. Их не только могут подвергнуть штрафу до 15 тыс. юаней (почти 2200 долларов США), но и изъять «незаконно полученный доход», определение размеров которого в законе не прописано.