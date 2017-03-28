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19:43 (мск), источник: BFM.ru

Китайская цензура становится изощреннее

За попытки обойти запрет на свободный доступ в Интернет в Китае начинают наказывать.

Источник: Reuters
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Полиция крупнейшего китайского города Чунцин (население свыше 50 млн человек) объявила о введении нового порядка регулирования доступа в Интернет.

Как сообщает гонконгская газета South China Morning Post, с 27 марта вводится в действие новый свод наказаний за попытки обойти государственную цензуру Интернета. По сравнению с действовавшим с 2011 года законодательством, отмечает газета, вводятся более строгие меры контроля за действиями пользователей Сети.

В частности, за попытки использовать для выхода в Интернет технологии виртуальных частных сетей (VPN- соединения, наиболее часто используемые способы обойти блокировку) или иные способы маскировки пользователи теперь могут быть не только лишены доступа к локальным сетям, но и подвергнуты крупным штрафам.

Особенно жесткие меры теперь могут применяться к организаторам кабельных подключений к Всемирной сети и создателям локальных сетей, позволяющих обходить государственные запреты. Их не только могут подвергнуть штрафу до 15 тыс. юаней (почти 2200 долларов США), но и изъять «незаконно полученный доход», определение размеров которого в законе не прописано.

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Напомним, что в Китае действует государственный проект «Золотой щит», или так называемый Великий китайский файрволл, обеспечивающий фильтрацию содержимого Интернета. Этот файрволл не только обеспечивает контроль за посещением пользователями тех или иных сайтов, но и блокирует доступ к наиболее популярным международным ресурсам, среди которых фигурируют Google, Facebook и Twitter.

Новое регулирование, по мнению гонконгской газеты, введено в преддверии ожидаемых острых дискуссий в связи с предстоящими осенью 2017 года перестановками в государственном руководстве страны.

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