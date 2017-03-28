Парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости

Голосование должно было состояться 22 марта, но в этот день случился теракт в Лондоне, и шотландские парламентарии приняли решение перенести завершение дебатов и голосование на 28 марта.

В июне прошлого года Шотландия, в отличие от всей Великобритании, высказалась против выхода из ЕС. На прошлой неделе первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Стерджен объявила, что поскольку она не видит со стороны британского правительства стремления прислушаться к интересам шотландцев, она будет добиваться проведения нового референдума о независимости региона. В 2014 году шотландцы проголосовали против выхода из состава Соединенного Королевства, но, как уверяет Стерджен, Brexit является серьезным изменением ситуации, а потому жители Шотландии имеют право на повторное решение своей судьбы. Стерджен пообещала провести референдум в период между осенью 2018 года и весной 2019, то есть перед самым выходом Великобритании из ЕС.

Против идеи проведения нового референдума выступают шотландские консерваторы, лейбористы и либерал-демократы. Во время двухдневных дебатов они обвинили Стерджен в политических манипуляциях и в том, что она думает только, как бы провести референдум, не заботясь о благе шотландцев.