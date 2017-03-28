Додон анонсировал подписание «важного соглашения с Россией»
КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Лидер Молдовы Игорь Додон заявил в ходе
КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Лидер Молдовы Игорь Додон заявил в ходе
«Инициировал новое соглашение стратегического партнерства с РФ. Эту тему обсуждали с Карасиным и Путиным. Были делегированы эксперты, которые начнут работу над этим важным соглашением. Его подписание состоится в ближайшее время», — сказал Додон.
По словам главы государства, документ разрабатывают в рамках действия договора дружбы между Молдовой и Россией.