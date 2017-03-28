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20:01 (мск), источник: Sputnik.md

Додон анонсировал подписание «важного соглашения с Россией»

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Лидер Молдовы Игорь Додон заявил в ходе пресс-конференции во вторник, что в скором времени будет подписан новый важный договор с Российской Федерацией.

Источник: Sputnik.md

«Инициировал новое соглашение стратегического партнерства с РФ. Эту тему обсуждали с Карасиным и Путиным. Были делегированы эксперты, которые начнут работу над этим важным соглашением. Его подписание состоится в ближайшее время», — сказал Додон.

По словам главы государства, документ разрабатывают в рамках действия договора дружбы между Молдовой и Россией.

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