Додон анонсировал подписание «важного соглашения с Россией»

«Инициировал новое соглашение стратегического партнерства с РФ. Эту тему обсуждали с Карасиным и Путиным. Были делегированы эксперты, которые начнут работу над этим важным соглашением. Его подписание состоится в ближайшее время», — сказал Додон.

По словам главы государства, документ разрабатывают в рамках действия договора дружбы между Молдовой и Россией.