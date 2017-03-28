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20:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

МЭРТ оценило потери из-за ситуации с Донбассом и Крымом

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли Украины оценило экспортные потери из-за ситуации в Донбассе и утраты Крыма почти в 13 миллиардов долларов в 2015—2016 годы, говорится в проекте экспортной стратегии страны на пять лет, опубликованной на сайте ведомства во вторник.

Источник: "РИА Новости" Украина

В документе отмечается, что затянувшийся военный конфликт на востоке страны продолжает существенно влиять на торговлю в Украине. В частности, доля Крыма, Донецкой и Луганской областей в общем объеме экспорта украинских товаров снизилась с 26,6% в 2013 году до 10,4% в 2015 году. Всего же экспорт товаров из Украины в 2016 году снизился к предыдущему году на 4,6% — до 36,363 миллиарда долларов.

«Стоимость экспортных потерь за счет этих регионов (Донбасса — Ред.) вместе с … Республикой Крым составила 12,9 миллиарда долларов, тогда как общие экспортные потери Украины составили 25,2 миллиарда долларов», — говорится в документе.

В стратегии также отмечается, что почти в 5 раз сократился экспорт товаров и услуг в РФ с 17,3 миллиарда долларов в 2012 году до 3,6 миллиарда долларов в 2016 году.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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