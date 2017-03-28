МИД назвал фарсом «арест» Яценюка российским судом
МИД Украины выражает свое возмущение решением относительно заочного ареста украинского политика Арсения Яценюка (премьер-министра в 2014—2016 годах).
МИД Украины выражает свое возмущение решением относительно заочного ареста украинского политика Арсения Яценюка (премьер-министра в 2014—2016 годах).
«Абсурдные обвинения в уголовных преступлениях, которые стали основанием для вынесения данного решения, не имеют ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом. Зато это очередное свидетельство полной деградации российской государственной системы», — говорится в сообщении
«Призываем мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения агрессии против Украины и восстановления уважения к основополагающим нормам и принципам международного права», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, что следственный комитет России направил в Ессентукский городской суд Ставропольского края ходатайство об аресте
Минюст Украины обращается в ЕСПЧ о непризнании решений российских судов против Яценюка.