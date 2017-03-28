МИД назвал фарсом «арест» Яценюка российским судом

«Абсурдные обвинения в уголовных преступлениях, которые стали основанием для вынесения данного решения, не имеют ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом. Зато это очередное свидетельство полной деградации российской государственной системы», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел.

«Призываем мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения агрессии против Украины и восстановления уважения к основополагающим нормам и принципам международного права», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что следственный комитет России направил в Ессентукский городской суд Ставропольского края ходатайство об аресте экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

Минюст Украины обращается в ЕСПЧ о непризнании решений российских судов против Яценюка.