Додон потребовал отправить в отставку министра просвещения Корину Фусу

«В настоящее время заканчивается доработка расширенного плана действий по патриотическому воспитанию и борьбе с действиями, направленными на ликвидацию и подрыв государственности Республики Молдова. В результате недавних антиконституционных мероприятий, состоявшихся в учебных учреждениях всех уровней, я потребовал от правительства инициировать процедуру отзыва с занимаемой должности министра просвещения Корины Фусу».

«Когда она становилась министром, приняла клятву. Несмотря на это, 21 марта она подписывает распоряжение, в котором просит все учебные заведения страны организовать мероприятия в честь годовщины с момента принятия решения о присоединении Бессарабии к Румынии 27 марта 1918 года», — сказал Додон.