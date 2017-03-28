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22:21 (мск), источник: УНИАН

Если не требовать откат, операторы мусорных заводов могут построить их бесплатно — Рабинович

В Украине возможно оперативное строительство крупных мусороперерабатывающих заводов, однако все упирается в проблему коррупции.

Источник: УНИАН

Проблема львовского мусора сегодня сильно политизирована, а крупные мусорные заводы сегодня могут построить в Украине бесплатно. Об этом нардеп Вадим Рабинович заявил в эфире канала «112 Украина», комментируя ситуацию, сложившуюся во Львове после пожара и закрытия Грибовической свалки.

По словам Рабиновича, на данный момент крупные мусороперерабатывающие заводы строят бесплатно при наличии гарантии регулярных поставок мусора в течение последующих 10 — 15 лет. При этом он уточнил, что единственной проблемой, с которой сталкиваются операторы — это требования чиновниками «взносов».

Нардеп выразил уверенность, что, если бы мэр Львова Андрей Садовой в соответствии с лозунгом своей политической партии «Возьми и сделай» решил бы пригласить его — он смог бы ему помочь, проведя переговоры и пригласив десятки компаний, которые были бы готовы построить этот завод во Львове бесплатно.

Кроме того, комментируя заявления Луценко в адрес Садового, нардеп отметил, что на месте львовского мэра меньше обращал бы внимание на политические моменты, а занимался строительством перерабатывающего завода.

Рабинович также подчеркнул, что в действительности, проблема с мусором не является только львовской проблемой.

«А вообще с мусором сегодня разбираться все равно придется не только там. У нас есть много проблем с мусором: свалки, сжигание и утилизация — ничего другого нет. До утилизации мы не доросли, поэтому, конечно, с этим надо бороться», — заявил нардеп.

Как сообщал УНИАН, 14 марта генпрокурор Украины заявил, что мэр Львова Андрей Садовой моет быть отстранен от должности в том случае, если ему вручат подозрение в связи с уголовным производством по поводу пожара на Грибовической свалке, в результате которого погибли четверо пожарных.

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