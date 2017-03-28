Порошенко предлагает возобновить деятельность специальных военных судов

«Прежде всего, как Верховный главнокомандующий — не могу молчать после приговора одного из гражданских судов, который приговорил боевого генерала к заключению на 7 лет», — отметил он.

Президент отметил, что украинские военные выполняют свой долг по защите Украины, иногда ценой собственной жизни.

«Понимаю горе семей. Но по-настоящему виновным в гибели наших героев является враг, который вероломно вторгся на нашу землю. Единственным оправданием этим смертям является приближение ими неотвратимой победы. За последние три года мы воспитали новое поколение инициативных, смелых, а порой и отчаянных командиров, которые обеспечивают защиту нашей Украины. Стреножить их судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности, — убежден президент.

По его словам, именно поэтому он планирует предложить возобновление специальных военных судов согласно существующим международным практикам.

«Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война. Справедливость безусловно должна быть достигнута в суде, но решения военных судов не будут ставиться под сомнение нашими воинами», — убежден президент.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью во время посадки в аэропорту Луганска выстрелом из зенитно-ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все погибли.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Также Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и оперативного штаба АТО, по вине которых погибли военнослужащие, уничтожены самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

Главным подозреваемым стал генерал Виктор Назаров, который на момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции.

27 марта суд признал виновным Назарова в крушении самолета Ил-76 и приговорил его к 7 годам лишения свободы.