Порошенко предлагает возобновить деятельность специальных военных судов
Президент Украины Петр Порошенко будет предлагать возобновить деятельность специальных военных судов. Об этом президент написал в Facebook.
Президент Украины Петр Порошенко будет предлагать возобновить деятельность специальных военных судов. Об этом президент написал в Facebook.
«Прежде всего, как Верховный главнокомандующий — не могу молчать после приговора одного из гражданских судов, который приговорил боевого генерала к заключению на 7 лет», — отметил он.
Президент отметил, что украинские военные выполняют свой долг по защите Украины, иногда ценой собственной жизни.
«Понимаю горе семей. Но
По его словам, именно поэтому он планирует предложить возобновление специальных военных судов согласно существующим международным практикам.
«Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война. Справедливость безусловно должна быть достигнута в суде, но решения военных судов не будут ставиться под сомнение нашими воинами», — убежден президент.
Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью во время посадки в аэропорту Луганска выстрелом из
Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».
Также Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и оперативного штаба АТО, по вине которых погибли военнослужащие, уничтожены самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.
Главным подозреваемым стал генерал Виктор Назаров, который на момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции.
27 марта суд признал виновным Назарова в крушении самолета Ил-76 и приговорил его к 7 годам лишения свободы.