В Германии задумались о бойкоте чемпионата мира по футболу в России
Заместитель председателя немецкой правящей парии ХДС/ХСС Михаэль Фукс допустил бойкот Германией чемпионата мира по футболу-2018 в России. Слова политика приводит Deutsche Welle.
Заместитель председателя немецкой правящей парии ХДС/ХСС Михаэль Фукс допустил бойкот Германией чемпионата мира по футболу-2018 в России. Слова политика приводит Deutsche Welle.
«Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить
По словам политика, бойкот спортивных международных соревнований должен применяться в исключительных случаях, но Россия уже не первый год «движется в опасном направлении, а нарушение международных прав и прав человека является абсолютно неприемлемым».
Отмечается, что причиной для обсуждения возможного бойкота чемпионата мира послужили задержания участников несогласованного антикоррупционного митинга на Тверской улице Москвы. В мероприятии, по оценке полиции, принимали участие