В Германии задумались о бойкоте чемпионата мира по футболу в России

«Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира. Неблагоприятная ситуация с общей безопасностью и соблюдением прав человека может привести к тому, что многие футбольные болельщики предпочтут не ехать в Россию на турнир», — сказал Фукс.

По словам политика, бойкот спортивных международных соревнований должен применяться в исключительных случаях, но Россия уже не первый год «движется в опасном направлении, а нарушение международных прав и прав человека является абсолютно неприемлемым».