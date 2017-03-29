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14:13 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже депутаты Госдумы обсудили с общественниками проблемы в сфере ЖКХ и социальной поддержки

Депутаты Государственной Думы, представляющие Воронежскую область, отчитались о проделанной работе перед региональным Общественным советом. Народные избранники выступили с докладами, ответили на вопросы и поделились планами.

Разговор зашел об актуальных региональных проблемах, например, продлении программ «Чистая вода» и «Земский доктор». Представители совета попросили депутатов обратить внимание на проблемы трудоустройства инвалидов, поддержку ветеранов, а также найти решение вопросов ЖКХ, связанных с завышением тарифов по ОДН и появлением поддельных протоколов общих собраний.

Также парламентариев попросили разработать законопроекты, поддерживающие инициативы ТОСов и малый бизнес, в том числе в сфере сельского хозяйства. Мероприятие уже стало традиционным, по мнению спикера областной Думы, именно благодаря встречам депутатов и общественников удаётся обратить внимание парламентариев на острые региональные проблемы.

Владимир Нетёсов, председатель Воронежской областной Думы:

«Главное во всех этих решениях, целях, задачах, результатах — это житель Воронежской области, просто человек, чтобы работали и социальные лифты, и чтобы депутаты от Воронежской области решали интересы и отвечали на запросы жителей Воронежской области».

Аркадий Пономарев, депутат Государственной Думы РФ:

«Одна из, на мой взгляд, важнейших инициатив — это идентификация животных в сельском хозяйстве. В настоящее время практически нет информации, какое количество животных, какое их состояние, какая их продуктивность. В связи с этим сложно осуществлять планирование. Борьба с эпизоотиями, данная инициатива требует капитальных вложений, правительство определяет бюджет».

Одна из основных тем — формирование бюджета с учётом потребностей региона, а также нововведения в налоговой системе и таможенно-тарифном регулировании. О том, что законодатели делают в этом направлении, рассказал член комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов.

В Госдуме парламентарий представляет интересы воронежцев без малого 15 лет, в 2016 году он принял участие в разработке 30 законодательных инициатив, в том числе выступил соавтором более 190 поправок к 21 законопроекту.

Сергей Чижов, депутат Государственной Думы РФ:

«Так как я работаю в области налогового и бюджетного законодательства, для меня основное достижение связано с принятием бюджетов 2017 года, с корректировкой бюджета 2016 года, с принятием трехлетнего бюджета и так далее, которые на сегодняшний день обеспечивают все необходимые социальные затраты. И второе важное — это конечно, безусловно, работа с избирателями в округе, решение задач, работа в общественных приёмных, реализация разных проектов социальных».

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